Fiel a su estilo de vida glamoroso, Wanda Nara cumplió uno de sus grandes sueños: tener un caserón exclusivo en José Ignacio, el rincón más top de Punta del Este. La empresaria argentina eligió instalarse en el barrio privado La Bonita, un enclave rodeado de tranquilidad, naturaleza y con vistas privilegiadas al océano Atlántico.

La vivienda cuenta con 649 m² cubiertos sobre un lote de más de 1400 m², con acceso directo a una playa casi virgen. El diseño de la casa apuesta a un estilo minimalista y sofisticado, donde los ventanales de piso a techo permiten que el mar sea el verdadero protagonista de cada ambiente.

Wanda Nara compró una mansión millonaria en José Ignacio: lujo, playa privada y pileta infinita. CRÉDITO: Instagram.

La decoración combina lo rústico con lo moderno: materiales nobles como madera, piedra, lino natural y cerámica en tonos neutros de blanco y crema. En el living se destaca una chimenea de cemento alisado, un gran sofá sobre una alfombra clara y una mesa de comedor de madera maciza rústica, ideal para cenas con amigos y familia.

WANDA NARA Y SU LUJOSA CASA EN JOSÉ IGNACIO, EL PARAÍSO DE PUNTA DEL ESTE

La casa de Wanda se vendió totalmente amueblada y cuenta con cuatro dormitorios en suite y cinco baños. La master suite ofrece todo el confort imaginable: vestidor, hidromasaje y una vista directa al mar. Las demás habitaciones mantienen la línea de lujo sencillo con sábanas de algodón egipcio y detalles en fibras naturales.

Construida en 2022, la propiedad está equipada con domótica de última generación, que permite manejar luces, clima y seguridad desde el celular. Además, dispone de losa radiante en todos los ambientes y carpintería de máxima calidad.

En el exterior, la protagonista es la pileta climatizada de borde infinito, que parece fundirse con el océano. Rodeada por un deck de madera, el espacio está pensado para disfrutar de los icónicos atardeceres esteños en un entorno de lujo y calm