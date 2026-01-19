Después de atravesar uno de los momentos personales más delicados, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio y anunciar su regreso laboral con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. El conductor utilizó sus redes sociales para confirmar que retoma la actividad en 2026, tras el fuerte escándalo familiar que lo mantuvo alejado del foco mediático.

A través de un posteo en Instagram, Tinelli compartió una selfie relajada, en la que se lo ve sonriendo, y acompañó la imagen con un texto que no pasó desapercibido. Allí destacó el rol fundamental de sus hijos y dejó en claro que está listo para volver con todo: “Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta”, comenzó escribiendo.

En ese mismo mensaje, el histórico conductor confirmó su vuelta al trabajo y adelantó que ya está enfocado en nuevos desafíos profesionales: “Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y para el streaming, en este 2026”, aseguró, marcando el inicio de una nueva etapa.

Visiblemente movilizado por el acompañamiento recibido en las últimas semanas, Tinelli también agradeció el apoyo de la gente en medio del difícil contexto personal: “Gracias a todos por bancar en este tiempo”, expresó.

Pero el fragmento que más resonó fue la promesa que dejó sobre su regreso a la pantalla: “Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele, allá por los 90”, escribió, apelando a la nostalgia y a su extensa trayectoria.

Para cerrar, Marcelo dejó una declaración de amor que resumió su estado emocional actual: “Los amoooo. Gracias totales”, concluyó, acompañado sus palabras con varios emojis de corazones.

LA FIRME ACLARACIÓN DE MILETT FIGUEROA TRAS LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI

En medio de los fuertes rumores de separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli,-noticia que había lanzado horas atrás Pepe Ochoa- la modelo decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental.

Y fue Majo Martino la encargada de dar a conocer la palabra de Milett, a través de un mensaje que le hizo llegar y que leyó al aire en Sálvese Quien Pueda: “Me dice ‘Gracias por preguntar, seguimos juntos. Ya lo aclaró él (por Tinelli) también”.

Lejos de esquivar el tema, Milett explicó el motivo de la distancia física y llevó tranquilidad sobre el vínculo con el conductor: “Yo estoy grabando por aquí, estoy en Perú, pero termino y vuelvo”.

Por último, dejó en claro que Tinelli tampoco entiende de dónde surgieron las versiones que hablaban de una crisis: “Marcelo tampoco entiende por qué está diciendo eso”, cerró Milett, contundente.