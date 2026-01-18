Marcelo Tinelli se mostró distendido y de buen humor en redes sociales al sumarse a uno de los desafíos virales del momento, aunque el intento terminó con una lluvia de bromas y críticas sin filtro por parte de Juanita y Lolo.

El conductor compartió un video junto a sus hijos menores de la familia, y dejó en claro que, al menos para el baile, no cuenta con el apoyo del jurado más cercano.

El episodio se dio en pleno descanso de verano y marca un contraste con el cierre de 2025, un año que para Tinelli estuvo atravesado por tensiones familiares y versiones de distanciamiento.

Marcelo Tinelli jugó al challenge del momento y sus hijos lo liquidaron: “No bailes” | Créditos: Captura @marcelotinelli

EL VIDEO DE MARCELO TINELLI Y EL CHALLENGE DEL MOMENTO

En el video, Marcelo intenta completar el challenge conocido como “Di la palabra al ritmo”, una tendencia que circula en TikTok e Instagram y que pone a prueba reflejos, coordinación y sentido musical.

Las consignas aparecen en pantalla y deben resolverse al compás de la música, algo que para Tinelli resultó más complicado de lo esperado. Mientras él se concentra en no equivocarse, Juana y Lolo reaccionan en tiempo real, entre risas, burlas y comentarios filosos.

Lejos de enojarse, el conductor se prestó al juego y reconoció sus limitaciones. “Hoy intenté hacer en el menor tiempo posible este trend viral del momento con mis hijos Juani y Lolo. La gastada que me comí de Juani fue tremenda”, escribió en la publicación. Con su clásico tono irónico, sumó: “Como bailo como el traste, le di razones para que me joda. Nos divertimos mucho y me termino calentando. Los amo mucho”.