La gala más esperada de Cuestión de peso tuvo un final de alto impacto. Después de una semana de votación intensa, el público tomó una decisión clara y contundente sobre quién debía regresar al programa del eltrece entre Romina o Naiara.

Tomadas de la mano, las exparticipantes llegaron con los nervios a flor de piel. Y Maju Lozano fue la encargada de conducir uno de los momentos más emotivos del ciclo: “Una de ellas vuelve a Cuestión de peso. ¿Será Romina? ¿Será Naiara?”, lanzó la conductora, mientras crecía la tensión en el piso.

Antes de abrir el sobre, Maju y el equipo del Dr. Alberto Cormillot repasaron el recorrido de ambas participantes. Sobre Naiara, la conductora fue clara: “Hizo un gran ‘mea culpa’, aceptó que estaba equivocada, y aceptó que creía que lo sabía todo”, dijo, en referencia a los conflictos que había tenido con el equipo por su actitud y por no seguir las indicaciones profesionales.

En cambio, la descripción de Romina fue completamente distinta: “Está confiada, quiere darse una nueva oportunidad, volver a creer en sí misma y hacer las paces con su cuerpo”, explicó Maju, marcando el perfil de una participante que buscaba revancha después de atravesar momentos emocionales difíciles.

Finalmente llegó el instante decisivo. Maju abrió el sobre, sacó la foto y lo anunció sin rodeos: “Con el 72% de los votos, la persona que regresa a Cuestión de peso es... ¡Romina!”.

El estudio estalló. Romina no pudo ocultar su sorpresa y emoción, mientras que Naiara rompió en llanto al entender que el público no la había elegido. Rápidamente, Maju se acercó para abrazarla y contenerla: “No pierdas la esperanza”, le dijo, en un gesto de apoyo.

IMPACTO EN CUESTIÓN DE PESO: CORMILLOT DIO SU VEREDICTO TRAS EL PESAJE DE MARIANELLA

La gala de Cuestión de Peso se vivió con máxima tensión cuando Marianella enfrentó uno de los momentos más determinantes de su paso por el programa: la temida balanza. Y, como era de esperarse, Alberto Cormillot no se quedó callado y reaccionó al ver su avance en el tratamiento.

Mientras la participante se subía a la balanza, el clima en el estudio era de puro nervios. Marianela tenía comodín, pero aún así debía enfrentar el resultado.

Los números no tardaron en aparecer y el margen fue mínimo. Marianela debía pesar 128,200 kilos, pero quedó apenas 200 gramos por debajo. Una diferencia ínfima que podía haber cambiado todo: “Por 200 gramos, Marianella, te quedabas”, remarcó el locutor.

Fue entonces que Cormillot se sorprendió con su compromiso: “¡Es una barbaridad! ¡Lleva bajados más de 50 kilos!“, cerró, ante el estallido de felicidad de la participante.