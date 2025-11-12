Cande Tinelli sorprendió con un filoso posteo que no pasó desapercibido entre sus seguidores. En plena turbulencia mediática que envuelve a su familia, la joven subió a sus historias de Instagram un recordado clip del programa Poné a Francella que dio que hablar.

En las imágenes se ve al personaje que interpretaba Guillermo Francella en el que le agarra un ataque de furia y gritos, mientras patea varios muebles con vehemencia y deja al descubierto su estado fuera de control.

“Yo arrancando la semana con todas las huevadas que escucho”, fue la frase que eligió la hija de Marcelo Tinelli para graficar cómo vive estos últimos días después de que se desatara la interna en el clan Tinelli.

Foto: Captura de Instagram Stories (@candelariatinelli)

EL PROFUNDO POSTEO DE MARCELO TINELLI A CANDE EN SU CUMPLEAÑOS, EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR

Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores con un tierno y sentido posteo dedicado a su hija Candelaria Tinelli, quien este jueves celebra un nuevo año de vida.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió un profundo posteo con distintas imágenes de su familia, en medio del fuerte conflicto mediático y financiero que atraviesa: “Rubi de mi alma, en este día tan especial quiero que sepas que, aunque hoy la distancia nos separe, mi corazón está ahí con vos. Feliz cumple amor mío”, comenzó diciendo Tinelli, quien se encuentra en Uruguay, con un emoji de un corazoncito rojo.

El conductor recordó los años compartidos junto a Cande y expresó cuánto la extraña: “Hemos vivido tantos momentos juntos a lo largo de los años y cada instante compartido me llena de orgullo y amor. Los extraño a vos y a tus hermanos, y pronto estaremos todos juntos de nuevo, celebrando en familia como siempre”.

Foto: Instagram (@marcelotinelli) Por: Fabiana Lopez

Además, Tinelli dejó una reflexión sobre el valor de la vida y los deseos para su hija: “Quiero que sepas que la vida es una sola y vos te merecés cada alegría, cada sueño cumplido. Hasta el último de mis días, mi deseo es verte feliz, acompañarte y disfrutar cada etapa de tu vida”.

El texto culminó con una frase llena de ternura, que despertó miles de “me gusta” de sus fanáticos: “Te amo con todo mi corazón, que tengas un cumpleaños maravilloso”, cerró, a corazón abierto.