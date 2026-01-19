Mientras el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y versiones cruzadas, Cande Tinelli decidió meterse de lleno en la polémica con un posteo tan sutil como provocador que no pasó desapercibido en las redes sociales.

La hija de Marcelo Tinelli compartió una foto en sus historias de Instagram que rápidamente despertó todo tipo de interpretaciones. En la imagen se la ve de cerca, con gesto serio y apoyando el rostro sobre su mano tatuada, mientras toma café.

Pero el detalle que hizo estallar a sus seguidores estuvo en primer plano: una taza con la frase “Buen día, guapa” y la imagen de la cara del galán impresa, guiño que muchos asociaron de inmediato al escándalo del momento.

EL INESPERADO GESTO DE CANDE TINELLI CON LUCIANO CASTRO

La foto de Cande Tinelli con la taza de Luciano Castro. Foto: Captura de Instagram Stories (@candelariatinelli) Por: Fabiana Lopez

El posteo -que hace referencia al audio que se filtró de Luciano hablándole a otra mujer que conoció en España- llegó justo cuando se especula con que su noviazgo con Griselda haya llegado a su fin.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“QUÉ VERGÜENZA”: EL DURÍSIMO COMENTARIO DE LETICIA SICILIANI CONTRA LUCIANO CASTRO

El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando capítulos y, esta vez, quien rompió el silencio fue Leticia Siciliani, la hermana de la actriz.

Consultada por el momento que atraviesa la pareja en medio de las versiones de engaño y crisis, Leticia fue clara: “Es la intimidad de Lu y a mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, dijo en una nota a A la tarde.

Por otro lado, sobre los rumores de separación, la joven lo tomó con humor: ”Al menos yo no me enteré”, aseguró, intentando bajar la espuma sobre una ruptura definitiva.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, cuando la charla giró hacia el comportamiento de Castro, la entrevistada lanzó una frase que no pasó desapercibida: “No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Griselda Siciliani: “A Luciano no podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’. Nada más”.

Por último, Leticia no ocultó su opinión después de que su propio cuñado se haya definido como ‘un patético’ por sus acciones: "Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera. Esto es para reír y decirle ‘¿cómo se te ocurre, hermano?’”, cerró, sincera.