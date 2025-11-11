Cinthia Fernández volvió a dar que hablar, pero esta vez no por una polémica mediática, sino por un proyecto que mezcla su costado académico, su historia personal y su incansable lucha por los derechos de las madres.

En plena cursada de la carrera de Derecho, la panelista contó que su paso por la facultad la motivó a transformar sus vivencias en propuestas concretas. Y así lo hizo: en la última emisión de Fractura Expuesta (Carnaval Stream), Cinthia presentó una iniciativa tan disruptiva como polémica.

“Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos también”, lanzó, sin filtros, frente al micrófono.

Foto: captura de pantalla del stream Carnaval.

Su idea generó sorpresa inmediata entre los panelistas. Mariana Brey fue una de las primeras en intervenir: “¿Y cómo salta eso?”. Sin perder la calma, Cinthia explicó: “Vos cruzás los datos…”. Pero Brey redobló la apuesta: “¿Y si pagan en efectivo?”.

La influencer -que tiene a Bella y Charis con Matías Defederico, con quien mantuvo varios conflictos por la cuota alimentaria- no dudó y respondió con firmeza: “No podés cargar nafta. Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial”. Según detalló, su propuesta se basaría en un sistema de control obligatorio que impediría a los deudores el acceso al combustible.

Lejos de quedarse en lo técnico, Cinthia dejó en claro la raíz emocional y social de su planteo y cerró: “Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?”.

CINTHIA FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU CONFLICTO CON YANINA LATORRE: “NO ENTIENDO QUÉ LE PASA”

Si bien supieron mantener una buena relación personal, Cinthia Fernández rompió el silencio y habló de su conflictiva relación con Yanina Latorre, quien fue su compañera en LAM.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia en Ángel responde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, en referencia a la Universidad que le pagaría la panelista a Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó.

Foto: Instagram ((@cinthia_fernandez_)

“Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir. Y soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola. No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”, siguió, tajante. Y cerró, sin filtro: “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”.