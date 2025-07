Matías Defederico publicó en sus redes sociales fotos con su novia durante una escapada romántica a Mendoza. Instantes más tarde, Cinthia Fernández confesó: “Me rindo”.

De todos modos, no se refería a su expareja, sino a la crisis laboral que atraviesa. Es que sufrió su usuario de Instagram está bloqueado y, así, se quedó sin su principal fuente de ingresos económicos.

La mediática abrió una cuenta paralela de la red social para comunicarse con sus seguidores mientras intenta recuperar su perfil principal e hizo un doloroso descargo.

El drama de Cinthia Fernández mientras Matías Defederico se muestra enamorado: “Me rindo”. CRÉDITO: Instagram/@cinthia_fernandez_r

En ese mismo hilo, la mediática agregó: “Bueno, para terminar de seguir haciéndome mierda. Gracias . Con esto ya cierro mis redes. Me voy a dedicar a reconstruir mi vida económica por otro lado. Gracias a todos por el apoyo.Y a mis enemigos, que lograron esto: buena vida. Ojalá trabajen la mitad de lo que yo lo hacía. Me arruinaron la vida a mí y a la de mis hijas.”

Cinthia Fernández y su descargo en Instagram | Crédito: Instagram @cinthia_fernandez_r

“Instagram me bajó mi cuenta principal, mi cuenta por la cual muevo mi actividad hace muchísimos años. Fue de manera muy injusta y realmente estoy tratando de rearmarme. De esta red social emanan tres empresas mías, mi local, mi marca de ropa y de maquillajes, y todas las empresas que me contratan gracias a Dios hace muchísimos años”, dijo hace un par de días.

Y agregó: “El daño fue muy profundo y de esto depende el futuro de mis hijas, las cuales ya conocen mi historia. Entonces para mí es una situación muy difícil. Espero que me ayuden y tendrán su recompensa. Si llegamos a 2 millones uno de ustedes se llevará 2 millones de pesos. Por favor, ayúdenme y difundan de la manera que más puedan este video. Los quiero. Gracias”.

CINTHIA FERNÁNDEZ Y MATÍAS DEFEDERICO EN LA JUSTICIA

Hacia fines de 2024, la Justicia determinó que Matías Defederico le cediera a Cinthia Fernández parte de la casa en que vivían porque no contaba con liquidez para pagar alimentos por sus hijas.

En abril de este año, se conocieron los detalles. Roberto Castillo fue el representante legal de la bailarina y explicó: “Le íbamos a ejecutar 25.000 dólares. A raíz de eso, él planteó que no tenía dinero. Cinthia le pidió el 50% de la casa en la que vive con sus hijas, producto de la división de bienes de la sociedad conyugal, ya que ella estuvo casada con él, y el otro 50% es de Matías. Como Matías no tiene liquidez, ofreció entregarle su 50% para no tener que pagar alimentos”.