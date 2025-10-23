Después de diez años al frente de los escándalos más resonantes del espectáculo, Yanina Latorre tomó una decisión que soprendió a todos. La panelista, que acompaña a Ángel de Brito en LAM desde el primer día y se convirtió en una de las voces más filosas del ciclo, confirmó que 2025 será su última temporada en el programa de América.

“El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, aseguró Yanina en El Observador 107.9. Con su estilo directo, explicó que el principal motivo tiene que ver con la imposibilidad de compatibilizar horarios desde que empezó a conducir Sálvese Quien Pueda, su propio programa que se emite justo antes, por la misma señal.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, reconoció la también conductora de radio, que desde hace meses viene consolidando su espacio propio.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

Cabe recordar que Yanina ya había dejado su participación en Bondi Live para enfocarse de lleno en su ciclo radial y en SQP. Ahora, con su decisión de dar un paso al costado en LAM, cierra una etapa de una década junto a de Brito, marcada por momentos explosivos, polémicas y primicias.

YANINA LATORRE DISPARÓ SIN FILTRO CONTRA MORENA RIAL TRAS SER DETENIDA

Fiel a su estilo picante, Yanina Latorre apuntó directamente contra Morena Rial luego de la escandalosa detención de la hija de Jorge Rial en la cárcel de Magdalena.

En El Observador 107.9, la conductora fue categórica al dar su opinión sobre la situación judicial de la joven: “Ella no me causa empatía porque es chorra, provocadora y agresiva”, lanzó, desatando una verdadera polémica.

La panelista de LAM explicó que su mirada no tiene que ver con prejuicios, sino con la conducta que Morena mostró en los últimos años. “No me conmueve, no me moviliza. Hay gente que te da ternura, pero ella no: siempre la veo en actitud de pelea, de provocar, de victimizarse. Y así es difícil que la gente se ponga de tu lado”, agregó.

Morena Rial detenidoa nuevamente (Foto: Twitter / X)

El comentario encendió el debate en la mesa, pero Yanina se mantuvo firme en su postura y remarcó que Morena “elije exponerse de esa manera” y que por eso “no puede esperar comprensión cada vez que se mete en un escándalo”.