Después de semanas de rumores y de mostrarse cada vez más cerca de Dai Fernández, Nico Vázquez ya no esconde su felicidad. El actor habló a corazón abierto en Sálvese quien pueda y reveló cómo fue el momento en que se dio cuenta de que lo que sentía al más por su compañera de la obra “Rocky”.

“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?”, le preguntó el cronista Rodrigo Bar, haciendo referencia a la etapa difícil que ambos atravesaron.

Fue entonces que, sin dudarlo, Nico respondió con total sinceridad: “Recontra. Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó.

Nico Vázquez y Dai Fernández. Foto: Instagram Nico Vázquez

El exesposo de Gimena Accardi reconoció que en ese acompañamiento nació algo especial: “En ese momento surgió un vínculo muy fuerte”, aseguró.

Y cerró, a corazón abierto: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”.

Nico Vázquez: “Uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido”.

DAI FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICO VÁZQUEZ

Dai Fernández decidió romper el silencio y hacerle frente a los rumores de romance con Nico Vázquez. Y en una nota que le dio a LAM, la actriz fue contundente con sus declaraciones.

“No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”, lanzó Dai, firme con su postura, en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

La actriz explicó cómo está manejando la exposición mediática: “Bien. Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma. Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro”.

Foto: Captura (América)

Por otro lado, Dai destacó el apoyo de su entorno más cercano: “Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan”.

Dai Fernández: “No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar”.

Por último, en cuanto a cómo se enteró de los rumores, la entrevistada cerró: “Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear”.