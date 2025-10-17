La ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi no deja de generar coletazos, y ahora la historia sumó dos nombres completamente inesperados: Cazzu y Gonzalo Gerber, el ex de Dai Fernández.

Según reveló Karina Iavícoli en Intrusos, la cantante jujeña y el bailarín estarían viviendo un incipiente romance secreto que habría comenzado durante la gira internacional de la artista: “Estaría iniciando un acercamiento con una mega figura que la amamos”, comnezó diciendo la panelista en vivo.

Enseguida, todos apuntaron a Cazzu: “Me dicen que tienen una excelente relación, hay acercamiento, empatía, charlas... Hay muy buena onda entre ellos. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, agregó Iavícoli, dejando entrever que entre ambos habría nacido algo más que una conexión profesional.

La noticia sorprendió a todos, sobre todo porque Gerber forma parte del staff de bailarines de Cazzu, algo poco habitual en sus producciones: “No suele tener bailarines hombres en sus shows, pero esta vez los incluyó. Y parece que entre ensayos, viajes y presentaciones surgió algo especial”, contaron en el ciclo.

Mientras Cazzu continúa con su gira Latinaje, proyecto que nació tras su separación de Christian Nodal, la cantante se encuentra instalada en Guadalajara, México, y según trascendió, Gonzalo también estaría acompañándola.

¿Qué pasa entre Cazzu y Gonzalo Gerber?

DAI FERNÁNDEZ REVELÓ SI LOS RUMORES DE ROMANCE CON NICO VÁZQUEZ INFLUYERON EN SU SEPARACIÓN DE GONZALO GERBER

A poco de confirmar que se separó de Gonzalo Gerber, Dai Fernández enfrentó las versiones que la vinculan con Nicolás Vázquez y aclaró (en agosto de 2025) si los rumores de romance influyeron en su ruptura, tras siete años de relación.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la actriz reconoció que la exposición repentina no le resultó fácil de manejar: “La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto que estoy haciendo, que me costó mucho llegar acá. Y trato de enfocarme en eso, no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”.

Sobre el final de su relación con Gerber, Dai fue tajante: “Las cosas son nuestras, son íntimas, pero está todo bien. Nos queremos mucho. Estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”.

Al ser consultada directamente por si los rumores con Vázquez aceleraron la ruptura, la actriz lo negó con firmeza: “No, no. Las cosas ya estaban mal desde antes. Y esta fue una circunstancia más. Estamos acostumbrados, él también la vivió en otro momento y lo entiende”.

Dai Fernández: “Las cosas ya estaban mal desde antes. Y esta fue una circunstancia más“.

Por último, respecto a su vínculo con Nico, su compañero en la obra Rocky, la entrevistada cerró, firme: “Somos muy amigos y charlamos mucho. Él también me acompañó durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho”.