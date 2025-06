La calle Corrientes vibra fuerte con la llegada de Rocky al Lola Membrives, desde el 12 de junio, y Dai Fernández emerge como una de sus protagonistas, junto a Nico Vázquez.

La actriz, que encarna a la icónica Adrian, compartió con Ciudad la profunda emoción que le genera este desafío.

“Me traspasa por todos lados. Tener la oportunidad de contar esta historia de amor me conmueve”, confiesa, reflejando la magnitud de un proyecto que la tiene revolucionada y que representa la culminación de años de trabajo y dedicación en los escenarios.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Rocky. Por: Prensa Rocky.

En esta entrevista exclusiva, Dai revela cómo el destino la llevó a este papel soñado, desde su experiencia reemplazando a Julieta Nair Calvo en Tootsie hasta la propuesta de Nico.

La actriz, además, detalla su impactante transformación física para parecerse a Adrian, el emocionante viaje a Filadelfia que la puso en los pies de la compañera de Rocky, y sus facetas más íntimas: desde su pasión por el canto y la cocina, hasta su perfil de “nerd” perfeccionista.

-¿Qué te pasa a vos internamente con la obra?

-Me traspasa por todos lados. Tener la oportunidad de contar esta historia de amor me conmueve, se me viene como toda la vida también por delante. Tantos momentos en los que uno desea llegar a ocupar un lugar así y que de repente esté sucediendo. Es un sueño, hecho de realidad, de verdad. O sea, es cliché, pero lo siento así.

-Claro, porque a vos te pasó que el año pasado cuando Juli Nair Calvo se tomó la licencia, que ocupaste su lugar pero no sé si habías imaginado que después iba a pasar algo así.

-En realidad, cuando Juli se fue, ya sabía que se venía Rocky, pero faltaba que se confirmen cosas. Todavía no estaban los derechos, pero Nico ya me venía diciendo: “te estoy pensando para algo, es algo grande”.

Dai Fernández y Julieta Nair Calvo, a quien reemplazó en Tootsie. Por: Instagram @dadyfernandez

-Estuvo bueno también para conocerse arriba del escenario con Nico, ¿no?

-Claro, fue como un puente también. Para mí era algo muy nuevo. Estaba más acostumbrada a estar un poquito más atrás, no estar tan en el foco. Así que fue una oportunidad hermosa.

-¿Qué dice la familia, los amigos?

-Están todos revolucionados, muy felices, acompañándome, siendo mi cable a tierra. Pero muy conmovidos. Me siento muy bendecida de poder estar compartiendo esto con ellos también. Creo que le da todo el sentido. Van a venir el día del estreno, van a estar ahí-

-¿Cómo fue el recorrido hasta llegar a protagonizar en la calle Corrientes?

-Son muchos años. Ellos vinieron a las primeras muestras, de teatro, de danza, de todo. Y ahora este proyecto es enorme, gigante.

-Me imagino que quizá te da más nervios esta situación de dar notas que la de subirte al escenario.

-La verdad que sí. Te soy honesta, es como todo muy nuevo.

-Así como Nico nos contó que aumentó 8 kilos de músculo, ¿vos qué tuviste que cambiar a nivel físico para este personaje?

-Hubo otros cambios. Todos me dicen lo del parecido con Adrian. Me cambié el corte de pelo muy radicalmente, ahora lo tengo corto, lacio y morocho. Y también con respecto a la preparación, miré mil veces la película. La sigo mirando hoy por hoy.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Rocky. Por: Prensa Rocky.

-Es hermoso tu personaje.

-Sí, sí. Estoy enamorada de esa mujer. Es muy íntegra. Tiene algo muy lindo que es como misteriosa en su timidez y en su vergüenza. Y se va transformando a partir de la mirada de él. Es como que alguien la ve por primera vez. Y la transforma en una mujer alucinante, con una fuerza tremenda. Que no digo que no la tenía, pero a veces se dan esas oportunidades de poder sacar afuera eso.

-Contame un poco del viaje a Filadelfia.

-Fue una locura. Habíamos terminado Tootsie dos días antes de viajar, entonces ya era como mucha intensidad. Y de repente, bueno, estábamos arriba del avión. Pisar esas calles, vestirnos como Adrian y Rocky. Estábamos con el director, Mariano Demaría, y el productor, Damián, y fuimos ahí a empezar a grabar. Fue una locura. También fue un poco peligroso porque donde fuimos a grabar, en la casa de Rocky, está todo el tema del fentanilo, entonces es un barrio bastante complicado. Tuvimos la suerte de poder hacer una única toma y nos tuvimos que subir a la camioneta e irnos. Pero salió perfecta por suerte.

-¿Y en las escaleras?

-Fue muy hermoso. Muy especial. Con Nico siempre lo hablamos, como actores que vamos a encarnar estos personajes, el hecho de poder estar ahí, en los lugares originales, vestidos así fue un antes y un después. Te da otra energía.

Dai Fernández y Nico Vázquez en Filadelfia. Por: Prensa Rocky.

-¿Tienen la ilusión de que Stallone mire algo de lo que pase con la obra?

-Queremos que llegue un mensaje, algo. Obviamente él sabe todo porque tuvo que firmar. Pero estamos esperando el mensaje, sí. Además es la primera vez que se hace la obra de esta manera, porque se hizo musical en Broadway, pero esta es de texto. Así que estamos también sentando un precedente.

-Ahora seguramente te empiecen a seguir en las redes y buscar cosas sobre tu vida, ¿qué nos podrías contar vos de primera mano?

-Uy, a ver... Bueno, me gusta mucho cantar, soy cantante también. Soy muy nerd, como muy estudiosa, ya a nivel obsesivo a veces. Bastante perfeccionista. Después, tengo una perrita que amo que se llama Pacha. Es mi amor, mi compañera. Y bueno, también me encanta cocinar.

-¡Qué bueno! ¿Tu especialidad?

-Soy muy de la lasaña de verduras. En algún momento fui vegetariana y ahí me las tenía que arreglar. Me gusta mucho cocinar platos elaborados.

