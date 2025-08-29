A poco de confirmar que se separó de Gonzalo Gerber, Dai Fernández enfrentó las versiones que la vinculan con Nicolás Vázquez y aclaró si los rumores de romance influyeron en su ruptura, tras siete años de relación.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la actriz reconoció que la exposición repentina no le resultó fácil de manejar: “La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto que estoy haciendo, que me costó mucho llegar acá. Y trato de enfocarme en eso, no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”.

Sobre el final de su relación con Gerber, Dai fue tajante: “Las cosas son nuestras, son íntimas, pero está todo bien. Nos queremos mucho. Estuvimos de novios siete años, fue una relación hermosa y nos quedamos con eso”.

Foto: Instagram (@gonzalo.gerber)

Al ser consultada directamente por si los rumores con Vázquez aceleraron la ruptura, la actriz lo negó con firmeza: “No, no. Las cosas ya estaban mal desde antes. Y esta fue una circunstancia más. Estamos acostumbrados, él también la vivió en otro momento y lo entiende”.

Por último, respecto a su vínculo con Nico, su compañero en la obra Rocky, la entrevistada cerró, firme: “Somos muy amigos y charlamos mucho. Él también me acompañó durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho”.

LA INESPERADA RESPUESTA DE DAI FERNÁNDEZ SOBRE UN POSIBLE ROMANCE CON NICO VÁZQUEZ

Dai Fernández rompió el silencio en Sálvese Quien Pueda y enfrentó de lleno los rumores que la vinculan sentimentalmente con Nicolás Vázquez, en medio de su reciente separación de Gonzalo Gerber.

La actriz, que brilla en la obra junto al actor, no esquivó el tema y sorprendió con una respuesta que dio que hablar. Sobre cómo vive la exposición mediática, Dai se sinceró: “Muy fuerte. La verdad es que trato de volver el foco a mi trabajo, a disfrutar de esto. Me costó mucho llegar acá y trato de enfocarme en eso y no en el lado B de toda esa exposición. Pero bueno, tomándolo con calma”, comenzó diciendo.

Consultada directamente por su vínculo con Vázquez, la actriz aclaró: “Somos muy amigos, estamos todos los días juntos acá, charlamos mucho. Él me acompañó mucho también durante este proceso, que no es fácil. Nos queremos mucho, pero somos muy amigos”.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser consultada sobre la posibilidad de que esa amistad se transforme en algo más: “Por ahora no”, atinó a decir, algo incómoda por la pregunta.

