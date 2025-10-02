En medio de un momento muy delicado a nivel familiar, Julieta Prandi utilizó sus redes sociales para pedir ayuda por la salud de su papá, Eduardo Prandi, quien se encuentra internado en el Hospital Comunitario de Pinamar.
La modelo compartió un sentido mensaje en sus historias de Instagram apelando a la solidaridad de sus seguidores: “Se necesitan dadores de sangre, cualquier grupo o factor, en el Hospital Comunitario de la Ciudad de Pinamar“, comnezó diciendo.
“Acercarse directamente a Av. Shaw 255 para Eduardo Prandi. Muchas gracias”, agregó, junto a un emoji de unas manitos rezando. El apoyo de la gente resulta fundamental en este contexto, donde la familia Prandi atraviesa momentos de preocupación y espera por la pronta recuperación de Eduardo.
WANDA NARA COMPARÓ SU SITUACIÓN JUDICIAL CON LA DE JULIETA PRANDI: “EN MI CASO SÍ LLEGARON A LOS GOLPES”
Wanda Nara volvió a exponer el tremendo conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi y lo hizo con una comparación que generó impacto. En diálogo con Puro Show, la empresaria reveló que su caso tiene muchas similitudes con el de Julieta Prandi y dejó frases estremecedoras.
“Lo de Julieta me dio esperanzas, me dio fe y tranquilidad, me dio como paz. Mi caso es muy parecido al de Julieta, pero en mi caso, lamentablemente, sí llegaron a los golpes”, lanzó Wanda, despertando todo tipo de reacciones con sus palabras.
Consultada sobre si quiere ver preso a Icardi, Wanda fue tajante: “Yo quiero que tenga la pena que decida un juez. No sé qué pena le corresponde. Es muy parecido a lo de Julieta, pero no sé qué determinará un juez”.
“No voy a hablar públicamente de eso, pero tengo todas las situaciones que decís”, cerró Wanda, después de que Matías Vázquez –quien conduce el ciclo de eltrece con Pampito- recordara que Prandi llevó a la Justicia a su exmarido, Claudio Contardi (a quien le dieron 19 años de prisión) por “violaciones, abuso económico, violencia psicología y secuestro”.