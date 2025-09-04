La muerte de Giorgio Armani conmovió al mundo de la moda y también a varias figuras del espectáculo y el deporte. En este contexto, Mauro Icardi y Wanda Nara se sumaron a las despedidas, pero lo que llamó la atención fue el detalle de sus posteos, ¡prácticamente idénticos!

En su cuenta de Instagram Stories, Icardi compartió una foto junto al diseñador italiano con la frase en inglés: “Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory” (“La elegancia no es atraer la atención, sino permanecer en la memoria”). Horas más tarde, Wanda publicó otra postal similar, abrazada a Armani, con la misma cita, solo que en español.

La coincidencia generó revuelo en redes sociales, ya que se trata de la misma fotografía que se habían tomado juntos con Giorgio tiempo atrás y cuando seguían en pareja, pero que optaron por recortar para compartir con sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Lo cierto es que tanto Wanda como Icardi decidieron homenajear a Armani con el mismo mensaje, reforzando así la huella imborrable que dejó el diseñador en la moda mundial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

LA REACCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ TRAS EL FUERTE POSTEO DE MAURO ICARDI POR SU GUERRA CON WANDA NARA

Instalada en Turquía, donde acompaña a su pareja Mauro Icardi en medio de su carrera futbolística, Eugenia “la China” Suárez sorprendió en las redes al mostrar un plan súper relajado: un picnic al aire libre junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

En el video que compartió en Instagram Stories, se ve a la actriz y cantante disfrutando de la tarde con la hija que tiene con Nicolás Cabre y a sus pequeños, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, con una variedad de cosas ricas y dulces para deleitarlos.

El video llega poco después de que Icardi despertara todo tipo de repercusiones con el fuerte posteo que compartió en Instagram Stories donde, entre otras cosas, defendió a su novia de las críticas.