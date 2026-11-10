La muerte de Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de Los Palmeras, provocó una profunda conmoción en el mundo de la música. En medio del dolor por la noticia, Cacho Deicas despidió públicamente a quien fue su compañero de banda durante casi 50 años con unas sentidas palabras que reflejaron el vínculo que los unió durante décadas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un mensaje dedicado al músico, quien tenía 76 años y fue encontrado sin vida este martes en un estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, comenzó escribiendo Deicas, al recordar el largo camino que recorrieron juntos al frente de una de las bandas más populares de la música tropical argentina.

Luego, con profunda tristeza, expresó: “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”. En el mismo mensaje, el cantante también acompañó a los seres queridos de Camino y a los fanáticos que hoy lamentan su partida: “Con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, agregó.

Foto: Instagram (@cachodeicasoficial) Por: Fabiana Lopez

Finalmente, Cacho cerró su despedida con una breve pero contundente frase y una foto en la que se lo ve junto a Marcos: “Que en paz descanses, Marcos”.

La noticia del fallecimiento del histórico acordeonista se conoció este martes y generó un fuerte impacto en Santa Fe y en el ambiente artístico. Camino fue encontrado sin vida en el estudio de grabación que funcionaba en la capital provincial.

Cabe recordar que en febrero de 2026 el músico había anunciado su retiro de los escenarios, después de más de cinco décadas de trayectoria. En aquel momento, había relacionado su decisión con su edad y algunos problemas de salud. A partir de entonces, su hijo, Marcos Camino Jr., comenzó a ocupar un lugar central en la continuidad del proyecto musical.

Cacho Deicas: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos. Hoy toca despedirme de un compañero de la vida”.

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DE QUÉ MURIÓ MARCOS CAMINO, EL HISTÓRICO REFERENTE Y FUNDADOR DE LOS PALMERAS

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista, fundador y uno de los máximos referentes de Los Palmeras, conmocionó este martes al mundo de la música. El artista tenía 76 años y fue encontrado sin vida en su estudio de grabación, ubicado en la calle Alvear al 4900, en el barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

La dramática noticia fue dada a conocer por Luis Ventura y Marina Calabró en Primicias Ya: “Se suicidó Marcos Camino, el líder de Los Palmeras”, anunció el conductor. Y agregó: “Marcos Camino tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Esto ha pasado hace algunos minutos, recién empieza a trascender la noticia”.

Según explicó Santiago Sposato, las primeras pericias policiales indicaban que el músico se habría quitado la vida en su propio estudio de grabación.

Cacho Deicas junto a Marcos Camino, los líderes de Los Palmeras.

Tras escucharlo, Damasia Ochoa sumó más información: “El año pasado fue un año difícil para él por la separación de la banda, por la separación de Cacho también. Y él públicamente ha expresado sentirse muy angustiado con eso, porque ellos se pelearon, ellos perdieron totalmente el vínculo después de 40 años de carrera juntos”, recordó.

Marina Calabró: “Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamino. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento”.

Asimismo, Marina Calabró siguió: “Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamino. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento. Y refirió que no mantenían contacto con el masculino desde el mediodía, debido a que éste habría concurrido a un control médico”, detalló, al tiempo que precisó que se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las tareas correspondientes.

“Fue encontrado por familiares directos, entonces, en el estudio de grabación después de un control médico”, cerró Marina, ante la conmoción de su equipo.