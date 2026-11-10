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Los Palmeras hablaron de la nueva etapa de la banda tras la salida de Cacho Deicas
La banda de cumbia santafesina mantuvo una íntima charla con Ciudad.
Conocé más sobre esta historia
Marcos Camino Jr., Pablo López y Lucas Delfratte conversaron hace unos meses con Ciudad sobre la continuidad del histórico grupo de cumbia santafesina, el legado de sus referentes y el desafío de mantener viva su identidad. Sus declaraciones cobran hoy un significado especial tras la muerte del fundador y la salida de Cacho Deicas.Leé la nota completa