Los Palmeras hablaron de la nueva etapa de la banda tras la salida de Cacho Deicas

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Marcos Camino Jr., Pablo López y Lucas Delfratte conversaron hace unos meses con Ciudad sobre la continuidad del histórico grupo de cumbia santafesina, el legado de sus referentes y el desafío de mantener viva su identidad. Sus declaraciones cobran hoy un significado especial tras la muerte del fundador y la salida de Cacho Deicas.

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