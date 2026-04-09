La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 11 DE ABRIL DEL 2026

El sábado 11 de abril , Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al conductor televisivo y radial Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar (Foto: Movilpress)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el escritor y periodista Reynaldo Sietecase, la panelista Mariana Brey, y la humorista comediante Belén Francese.

Belén Francese (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL DEL 2026

El domingo 12 de abril desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los reconocidos actores de ficción y teatro Eleonora Wexler y Luciano Cáceres.

Eleonora Wexler (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana el compositor y cantante argentino Andy Chango, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Tiziano, y a la actriz y conductora Eugenia Tobal.

Eugenia Tobal (Foto: Movilpress)

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