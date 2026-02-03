En medio de la conflicto mediático y judicial que Wanda Nara sigue enfrentando con su exesposo Mauro Icardi, la empresaria reveló un dato sorprendente que dejó a todos boquiabiertos y que tiene que ver con el astronómico monto que paga por el colegio de sus hijas: 120 mil dólares al año.

Según las palabras de Wanda, quien se comunicó con la conductora de El Diario de Mariana, Marina Calabró (que está reemplazando a Mariana Fabbiani), el pago de la escuela no es una responsabilidad compartida entre ambos padres, como muchos pensaban: “Él (por Mauro) no paga el colegio. Y me dice que gasta en colegio, por año, 120 mil dólares”.

Por último, otro de los puntos candentes que Wanda reveló fue el tema de la deuda alimentaria. Según la información que le llegó, el pago mensual de la cuota alimentaria había sido establecido en el 5% de los ingresos de Icardi, aunque él pidió reducirlo al 3%. A pesar de estos ajustes, Wanda dejó claro que ella sigue asumiendo el costo de la educación de las niñas y que todo se encuentra bajo su responsabilidad.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Wanda Nara volvió a encender la polémica y esta vez no dejó lugar a dudas. En una nota que dio a El Diario de Mariana, la empresaria acusó nuevamente a la Eugenia “la China Suárez” de haber sido la amante de Mauro Icardi y la señaló como el verdadero origen del conflicto familiar que aún sigue en disputa judicial.

Sin rodeos, Wanda fue contundente al explicar por qué, según ella, la situación de Icardi con las dos hijas que tienen en común nunca pudo resolverse: “Yo creo que el único conflicto es ese, no hay otro conflicto”, afirmó, en referencia a la cuota alimentaria que debe pagar el futbolista.

Además, Wanda apuntó contra el pedido de restitución internacional de sus hijas, al que calificó de absurdo: “Después, bueno, está el conflicto que está en el aire de la famosa restitución, que no tiene ni pies ni cabeza”, lanzó, visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese contexto, la empresaria cuestionó duramente que se defienda la idea de que las nenas se muden a Turquía: “También que dos mujeres defiendan a un papá que se quiere llevar a Estambul a vivir a dos niñas con la que fue el amante”, dijo, sin filtro, en referencia a las abogadas de Icardi.

“Mis hijas ya lo expresaron en un montón de situaciones que no quieren vivir en ese país”, siguió. Y cerró, sin vueltas: “Sí quieren ver a su papá, tienen comunicación todos los días, siempre la tuvieron”.