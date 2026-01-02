Lo que comenzó como un plan para descansar y vivir unas vacaciones en México, terminó en un dramático momento que vivió Jorge Rial después de contar en primera persona cómo vivió su primer terremoto.

El periodista se vio sorprendido la mañana del 2 de enero de 2026 por un fuerte sismo de magnitud preliminar de 6.5 a 6.6 en la escala de Richter con epicentro en San Marcos, Guerrero.

El movimiento fue tan potente que se sintió en amplias zonas del centro y sur del país, incluida la capital, haciendo sonar alarmas sísmicas y generando evacuaciones preventivas en varios edificios.

Lejos de dramatizar, Rial recurrió a sus redes para compartir cada detalle de los sucedido, transmitiendo tranquilidad a sus seguidores en Argentina, que rápidamente se preocuparon por él: “Mi primer terremoto en México, 6.6, en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió Rial apenas terminado el temblor, describiendo cómo fue el hecho.

Pero eso no fue todo. En una segunda historia, el conductor fue aún más descriptivo, remarcando cómo se vivió el fenómeno entre locales y turistas: “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer“, detalló.

“El terremoto se produjo en Acapulco, a 380 km de la Ciudad de México, pero se sintió fuerte”, agregó. Y cerró: “Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto. Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad”.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado daños materiales graves ni víctimas, aunque el susto quedó en la memoria de quienes lo vivieron de cerca… y de quienes, como Rial, lo contaron en primera persona.

