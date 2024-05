Si bien se habían convertido en grandes amigas tras salir de Gran Hermano 2022, la relación entre Coti Romero y Camila Lattanzio terminó de forma polémica luego de que una de ellas acusara a la otra de roba.

Se trata de Coti, quien recurrió a las redes para mostrar las capturas de conversaciones que mantuvo con Camila, que terminó quebrando por completo el lindo vínculo que había nacido entre ellas, después de señalarla (a Cami y su hermana, Florencia) de robarle varias prendas.

Foto: Captura de Instagram (@cotyrommero) Por: Fabiana Lopez

“Quería hablar con vos de algo que pasó cuando estuvimos en tu casa. Se me perdieron unas cosas, también a mi hermana y a Agus, mi amiga. Eran cosas que estaban en un bolso cerrado. Jamás las saqué de ahí y luego las tenían en fotos con Puma y no me gusta eso”, dice en una de las imágenes que mostró en su canal de difusión de Instagram.

Asimismo, Coti mostró la respuesta de Camila, con fecha del 7 de mayo de este año: “Hola Coti. Ahora que estás más instalada y tranqui después de todo lo que pasó, te quiero dejar tu ropa que tengo hace un montón en mi casa. Obviamente no se usó y está guardada desde aquella vez que te dije”.

Foto: Captura de Instagram (@cotyrommero) Por: Fabiana Lopez

Y agregó, visiblemente molesta: “Ya me enteré de todo lo que hablaste e inventaste de mí y no quiero tener más relación. Porfa, mandame la dire o algún lugar donde te pueda mandar las cosas, beso”.

“Solo dejo esto acá porque no necesito mentir, siempre me han tratado de mentirosa, pero sinceramente siempre muestro todo. Cierro esto acá. Me parecía que tenía que contarlo porque estas cosas no se hacen”, cerro Constanza en la red social, tajante.

Coti Romero: “Solo dejo esto acá porque no necesito mentir, siempre me han tratado de mentirosa, pero sinceramente siempre muestro todo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL CONEJO QUIROGA VOLVIÓ A APOSTAR AL AMOR TRAS SEPARARSE DE COTI ROMERO

Luego de ponerle punto final a su escandaloso noviazgo con Coti Romero (a quien había conocido por su paso por Gran Hermano 2022), Alexis “el Conejo” Quiroga habría apostado nuevamente al amor.

Así lo informó Pepe Ochoa en el programa de streaming El ejército de la mañana: “Él es el conejo Quiroga y se está dando una nueva chance al amor con Martina Arrascaeta. Ella es una influencer, también es de Córdoba y arrancaron a salir más o menos hace un mes y pico”.

Foto: Instagram (@martiarrascaeta_) Por: Fabiana Lopez

“Tiene 22 años, más o menos, y el Conejo la conoció cuando fue de gira con la obra a Córdoba. Se conocieron, ella viajó a Buenos Aires, están empezando una relación”, agregó.

Y cerró: “Se los vio dos veces en el boliche Ink a los besos. Obviamente, acá hablamos siempre con data”.