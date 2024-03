A casi nueve meses de la separación de Coti Romero, Alexis “Conejo” Quiroga pasó por Intrusos y no solo aseguró que descarta por completo una reconciliación con su excompañera de Gran Hermano 2023, sino que fue súper pícaro cuando le preguntaron por el rumor de romance con una estudiante de psicología.

Pía Shaw y Ariel Rodríguez Palacios contaron en los programas de Telefe que el Conejo estaba “muy enamorado” de una joven estudiante y mostraron a cuenta gotas la imagen que habría conquistado su corazón. Sin embargo, el ex GH no se hizo cargo del rumor.

QUÉ DIJO EL CONEJO QUIROGA DEL RUMOR DE ROMANCE CON UNA ESTUDIANTE DE PSICOLOGÓA

Pampito: -Me está escribiendo Pía Shaw y me dice que ella contó en A la Barbarossa que vos te estabas conociendo con una estudiante de psicología, que no es del medio, pero es una bomba.

Conejo: -Pía dice muchas cosas…

Pampito: -¿Pero tenés una amiga estudiante de psicología?

Conejo: -Sí, tengo una amiga, pero...

Pampito: -¿Cómo se llama?

Conejo: -No tiene nombre.

Flor de la Ve: -Te cambió la cara.