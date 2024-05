A dos semanas de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Coti Romero presumió en sus redes sociales el coche de alta gama que se compró.

“Otro bebé”, tituló la correntina la foto, en la que se sonriente, junto a su nuevo Mercedes-Benz Clase A, color gris.

Gracias a su paso por el reality, en 2022, Coti ya había podido adquirir su primer 0 KM, el cual también exhibió con orgullo en Instagram.

“No saben lo feliz que estoy”, expresó Romero. El primer vehículo que se compró Coti fue un Peugeot 208, negro.

COTI ROMERO HABLÓ DE SUS SENTIMIENTOS POR BAUTISTA DE GRAN HERMANO 2023

A 24 horas de salir de la explosiva salida de Coti Romero de la casa de Gran Hermano 2023, la exparticipante fue a El Debate y habló a fondo de sus sentimientos por Bautista Mascia, joven que inició una relación amorosa con Denisse González, ya eliminada del juego.

En medio de especulaciones de que la correntina no estaba realmente interesada en el uruguayo, sino que se acercaba por estrategia, Santiago del Moro le preguntó, sin vueltas: “¿Bauti te gusta posta? Porque está Denisse acá”.

Y Coti sorprendió con su respuesta: “Sí, sí. Lo sé. Uno no elige qué sentir. He pedido psicólogo muchas veces por eso y lo he hablado con las chicas, con Paloma, que estuvo en un momento. Yo le dije ‘no sé qué hacer’. Porque uno no elige qué sentir, y menos en esa casa”.

Sin mencionar explícitamente a Alexis “Conejo” Quiroga, ex GH 2022 con quien se puso de novia en la edición anterior y se separó conflictivamente, Romero agregó: “Tengo un problema porque cada vez que entro me gusta alguien”.

Desconcertado con las declaraciones de la correntina, Gastón Trezeguet: “Coti, ¿vas a sostener que de verdad te gustaba Bautista? Te amo con el alma”.

“De verdad lo digo, pero Nico nunca me gustó”, le contestó, luego de que Laura Ubfal y Eliana Guercio la acusaran de coquetear con los tres integrantes de Los Bro, Bautista, Nicolás Grosman y Martín “Chino” Ku.

