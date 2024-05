Darío Martínez Corti reveló los comentarios subidos de tono que Coti Romero le habría hecho en su paso por Gran Hermano 2023 y en las redes sociales no tardaron en tratarla de acosadora.

“Me volvió loco. No sabía si me estaba boludeando o era estrategia. Empezó, a los dos días, con el temita... por las miradas... Estuvo hinchándome los huevos. Entró a la casa tirándome dardos”, dijo a sus compañeros.

Fue entonces cuando les dio detalles a los chicos de la famosa casa: “Me decía que conmigo se reía y que quería estar conmigo. Me dijo ‘cómo me gustaría tu pene sobre mi coso’ y se cagaba de risa, lo van a ver cuando salgan”.

Los usuarios de las redes sociales contra Coti Romero.

Por su parte, Emma Vich opinó al respecto e insinuó que la joven oriunda de Corrientes quería hacerlo quedar mal frente a la audiencia y muchos internautas coincidieron con los dichos del participante.

COTI ROMERO FULMINÓ A FURIA EN UN PICANTE CRUCE CON ELIANA GUERCIO

Coti Romero lanzó una frase picantísima en el Debate de Gran Hermano 2023 sobre Juliana Scaglione, más conocida como Furia, en medio de un ida y vuelta con Eliana Guercio.

“Vos maltrataste a Furia, la odias porque es todo lo que nunca vas a ser”, le dijo la esposa de Sergio Romero a la exparticipante de la edición 2023 del reality.

Eliana Guercio y Coti Romero en El Debate de Gran Hermano 2023.

Indignada, la influencer oriunda de Corrientes le contestó súper filosa a la panelista: “Vos te pensás que quiero ser una pelada misógina, no gracias”.

