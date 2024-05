Luego de que la salud de Juliana “Furia” Scaglione encendiera todas las alertas al conocerse que fue diagnosticada con leucemia, la jugadora del reality de Telefe compartió con sus compañeros una linda noticia tras haberse sometido a un nuevo chequeo médico.

Antes de mostrar el informe en el que la participante habla de su propio diagnóstico, Santiago del Moro informó: “Hoy, Furia le contó a la casa que los estudios dieron bien. Les voy a contar un poco acerca de todo esto. El lunes pasado, volvieron los médicos a hacer los estudios pertinentes porque habían pasado las semanas que se habían preestablecido. Le hicieron los estudios, ayer se lo entregaron y salió todo muy bien”.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que la joven contó esto en primera persona: “Quiero decir algo, pero no sé si se puede. Bueno, gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Así que (se lo digo) a mi hermana, que es la que más me preocupa que esté tranquila. Igualmente, seguro se lo habrán informado”.

“Puedo seguir en carrera de juego y el linfocito está ahí, amiga, no se fue”, agregó. Y cerró, ante los aplausos de todos sus compañeros: “Así que, lo siento por la gente que quiere ver morirme. ¡No! ¡Todavía no te toca, amigo!”.

“Bueno, gente, me volví a hacer el chequeo y me dio excelente. Puedo seguir en carrera de juego”.

LA GATA NOELIA QUEDÓ ELIMINADA DE GRAN HERMANO 2023 Y FURIA REACCIONÓ

Luego de que algunos acompañantes de los participantes de Gran Hermano 2023 se fueran del reality de Telefe, Bautista Mascia hizo uso de su poder como líder semanal y decidió que la amiga de Emmanuel Vich, La Gata Noelia, también quedaran fuera de juego.

La cantante abrazó a los concursantes y le dio un sentido beso y abrazo a Emmanuel, pero prefirió no acercarse a Furia: “Nos vemos afuera, así nos pedimos perdón”, atinó a decir, misteriosa. Y agregó: “Que gane el mejor. Emma, te amo y estoy muy orgullosa de vos. Salimos de la nada y vamos por todo”.

Foto: Captura (Telefe)

Tras retirarse, Furia optó por quedarse al fondo del grupo y mirar la situación de lejos. Además, más tarde, miró a cámara e hizo un gesto de alegría y cerró, picante: “Gracias Bautista porque era inaguantable la conch... esa”.