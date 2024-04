Juliana “Furia” Scaglione le puso un freno a las especulaciones sobre su salud y contó en la casa de Gran Hermano 2023 cómo le dieron los resultados de los múltiples estudios médicos que se realizó en estos últimos días.

Según la participante, su diagnóstico es leucemia nivel 1. “Chicos, tengo leucemia”, les dijo a sus compañeros. También, les explicó que le los médicos le dieron permiso para seguir en la casa. “Como estoy en el nivel uno, no estoy en el nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, aclaró.

“Es parte de la constancia y el apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego”.

En este contexto, Santiago del Moro leyó al aire el apto médico de Furia. El conductor aclaró que la participante le dio permiso para que leyera la constancia de los médicos para que volviera al juego. “Es muy importante esto que tengo porque ella me dio el ok. Es parte de la constancia y el apto que le da la clínica para que Furia vuelva al juego. Lo quería leer, pero primero le pedí la autorización a ella. Como es su cuerpo, sin la autorización de ella no podemos decir nada”, sostuvo.

¿QUÉ DICE EL APTO MÉDICO DE FURIA?

“Buenos Aires, 22 de abril de 2024. Se deja constancia de haber asistido en la fecha a Juliana, a fin de entregarle los resultados de los estudios realizados...”.

“Puede realizar una vida normal, pero debe consultar en caso de presentar cambios o síntomas”.

“Se le explica que por el momento no requiere tratamiento, pero sí un seguimiento médico mensual, que incluye un control de laboratorio. Puede realizar una vida normal, pero debe consultar en caso de presentar cambios o síntomas”, expresa el permiso para que Furia pueda seguir en Gran Hermano 2023.