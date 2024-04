Luego de numerosos estudios médicos, el lunes 22 de abril, Juliana “Furia” Scaglione les contó a sus compañeros de Gran Hermano 2023 que tiene leucemia, nivel 1, y la reacción de Catalina Gorostidi al ver las imágenes de Furia compartiendo su parte médico la hicieron quebrar en El Debate de GH

“¿Qué te pasa Cata? Te veo... Vos conocés de esto, porque sos médica. Sabés de qué se trata. ¿Qué te pasa ahora que ella lo confirma?”, le preguntó Santiago del Moro en vivo.

“No, no. Nada. No. Me sorprendió”, le respondió la ex Gran Hermano, en shock y tratando de que otro compañero tome la palabra, pero a su lado Lucía Maidana tampoco pudo hablar por la angustia. “Nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, concluyó Gorostidi.

Respetando la decisión de Cataliana, Del Moro continuó con el programa y la ex GH 2023 se retiró en silencio del vivo por unos minutos.

Al ver que Gorostidi regresó a El Debate, Santiago le preguntó: “¿Estás bien, Cata?”. “Sí, sí, estoy bien”, dijo con los ojos vidriosos.

“¿Querés decir algo? Aportar algo”, insistió el conductor. Sin embargo, Catalina se mantuvo en la postura de hacer silencio: “No, no. Prefiero no decir nada. Estoy bien”.

GRAN HERMANO 2023: FURIA CONTÓ QUE TIENE LEUCEMIA, NIVEL 1

El lunes, tras reunirse con numerosos profesionales de la salud en la Clínica de Los Arcos, Juliana Scaglione conoció su diagnóstico y al volver a la casa de Gran Hermano 2023 se lo comunicó a sus compañeros.

“Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que hacer tratamiento... Tengo leucemia”, informó Furia.

“Como estoy en el nivel 1, no estoy en el nivel 4, puedo seguir estando acá adentro”, agregó, ante la mirada empática y preocupada de los “hermanitos”.

Seria, Juliana detalló: “No tengo que tratarlo, porque está en nivel 1. Sí, todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Después, si cerca de los cuarenta años me pegué en nivel 3 y bueno, cagamos”.

Sobre los cuidados diarios, detalló: “Pregunté también qué es lo que tengo que hacer y, la verdad, que es lo que hago: vida sana, que no fume tanto, porque saben lo que hace el cigarrillo. Y no puedo entrenar lo que entrenaba antes”.