Luego de ponerle punto final a su escandaloso noviazgo con Coti Romero (a quien había conocido por su paso por Gran Hermano 2022), Alexis “el Conejo” Quiroga habría apostado nuevamente al amor.

Así lo informó Pepe Ochoa en el programa de streaming El ejército de la mañana: “Él es el conejo Quiroga y se está dando una nueva chance al amor con Martina Arrascaeta. Ella es una influencer, también es de Córdoba y arrancaron a salir más o menos hace un mes y pico”.

Foto: Instagram (@martiarrascaeta_) Por: Fabiana Lopez

“Tiene 22 años, más o menos, y el Conejo la conoció cuando fue de gira con la obra a Córdoba. Se conocieron, ella viajó a Buenos Aires, están empezando una relación”, agregó.

Y cerró: “Se los vio dos veces en el boliche Ink a los besos. Obviamente, acá hablamos siempre con data”.

¡Conocé a Martina Arrascaeta, la mujer que habría conquistado el corazón del Conejo Quiroga!

ASÍ HABÍA OPINADO EL CONEJO QUIROGA SOBRE LOS RUMORES DE ROMANCE ENTRE NACHO CASTAÑARES Y SU EX, COTI ROMERO

Luego de que un video que difundieron en LAM mostrara a Coti Romero e Ignacio “Nacho” Castañares dándose un beso en un boliche, Alexis “el Conejo” Quiroga apuntó contra el joven (en febrero pasado) por su actitud hacia su expareja.

Indagado por la posibilidad de que Nacho lo llame para explicarle lo sucedido, el Conejo fue contundente con su respuesta en Intrusos: “Es que sería muy hipócrita si hace eso”, lanzó en el programa que conduce Flor de la Ve por América.

Foto: Captura (América)

“Mirá, lo considero poco caballero en lo que está haciendo de negarla a Coti porque, de última, loco te la mandaste y salí a decir ‘sí, estuve, me dio un beso, ¿qué querés?’”, agregó. Y cerró, tajante: “De última, meté una excusa, decí ‘fue una cosa de una noche, pintó, estaba mamado, no me di cuenta’. Pero me parece de poco hombre y poco caballero negarla a ella”.