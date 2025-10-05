El pan de carne es un plato reconfortante, un verdadero clásico de las mesas argentinas que remite a la infancia y a la cocina casera. Aunque su versión tradicional es deliciosa, esta receba convierte un plato sencillo en una receta gourmet digna de cualquier cena de lujo.

El “secreto” para lograr un pan de carne relleno que se distinga del resto está en el uso estratégico de los quesos. No se trata solo de elegir uno, sino de crear una mezcla explosiva que aporte cremosidad, carácter y un golpe de sabor inesperado.

Ingredientes para pan de carne relleno

800 g de carne picada.

Una cdta de sal.

Una cdta de pimienta.

3 ajos picados.

2 cebollas picadas.

3 huevos.

30 g de perejil picado.

50 g de pan rallado.

200 g de queso muzzarella.

100 g de queso gruyere.

80 g de queso azul.

200 g de panceta en fetas finas.

La receta para hacer el mejor pan de carne, jugoso y sabroso.

Procedimiento

Mezclar en un bowl la carne con los condimentos, huevo y pan rallado. Amasar bien. Dejar reposar en la heladera por media hora. Extender la mezcla en un film de manera alargada. Rellenar con los quesos Tapar con más carne. Envolver con la panceta en tiras. Cerrar con aluminio. Llevar al horno por media hora a 180°. Servir.

