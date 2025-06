Por más que Gonzalo Suárez haya hecho una prolífica carrera como actor, y que ahora protagonice La función que sale mal, su imagen está asociada a la campaña publicitaria que hizo para un banco y en la cual ya se dio el reencuentro con Paola Barrientos tras siete años.

Acompañado por Maida Andreanacci, su compañera de elenco, el artista conversó con Ciudad antes del estreno de la comedia que comparte con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villareal, Dan Breitman, Victoria Almeida, y Federico Ottone, bajo la dirección de Manuel González Gil.

Se trata de The play that goes wrong, la obra original de los británicos Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields, que Suárez ya había interpretado en 2018 en otra versión: “Es la ex Como el culo, con un elenco ahí renovado, con trucos nuevos y una versión distinta”.

La función que sale mal, con Fredy Villarreal. (Foto: Prensa)

“Los que la escribieron, y nosotros que le agregamos mil millones de cosas, rescatamos todo lo que nos pasó a todos los actores en algún momento, en alguna función. A veces la gente se da cuenta que algo pasó, que alguien se tentó, pero acá queda todo bastante más expuesto”, aclaró sobre la pieza que se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro.

GONZALO SUÁREZ Y LAGARTO, SU BEER TRUCK

Cuando no está en algún escenario, Gonzalo disfruta de su familia y además atiende su propio beer truck, ya que es el creador de la cerveza Lagarto.

Lagarto, la cerveza que fabrica el actor Gonzálo Suárez. (Foto: @cervezalagarto)

-Maida ¿Gonzalo ya compartió algunas birras?

-No. ¡Es lo que estoy esperando! Lo que pasa es que yo si hago esta obra, si tomo media copa, no la puedo hacer. Si somos del barrio y yo quiero ir. Sí. Porque ya se contestaba todo, vamos a ir. ¿Nos podés invitar?

Gonzalo: -Gracias, yo nunca llevo nada, nunca llevo nada de ningún lado, gracias a Dios que se empieza a saber. Habíamos dicho con Freddy Villarreal de hacer un asado antes, antes del estreno. Ahí llevo un barril directamente, no lata.

Gonzálo Suárez y Maida Andrenacci con Ciudad.

Tengo un emprendimiento con un amigo de una marca de cerveza que arranqué yo solo, porque tuve familia del Bolsón y siempre me gustó la cerveza y soy… ¿Alcohólico? ja, ja. No, cervecero.

Pero me gusta, pero me gusta mucho y por más que pasó un poco el auge del mundo de la cerveza tradicional, pero con un amigo para hacer algo nos pusimos como un beer truck, entonces tenemos dos y uno está en el bajo de Vicente López.

Está buenísimo para ir, para tomar algo, para comer un pancho. Es divertido.

Así es el beer truck de Gonzálo Suárez en el bajo de San Isidro. (Foto: @cervezalagarto)

Maida: -Estás corriendo ahí en Vicente López al lado del río y te podés tomar una cerveza.

Gonzálo: -Sí. Me mata el público, vienen pibes que vienen en bicicleta de Morón, de donde sea, vienen, frenan todos con los trajecitos y se clavan un pancho con una cerveza, así que es para todo público.

-¿Cuando los atendés te reconocen como Marcos de la publicidad del banco?

-No. Galicia me dicen directamente, no saben mi nombre real, la gente me dice Galicia y yo saludo, ya me acostumbré. Ahora me dicen Ratón Pérez, sí, también, todos, soy yo.

Gonzálo Suárez en La Función que sale Mal. (Foto: @gonzasuarezok)

-Más allá del chiste y de la publicidad, es un gran mérito que hayas logrado trascender a ese rol.

-Sí, sí, con Paola Barrientos, la primera Claudia, teníamos un miedo... Pero en un momento dije “ya estamos jugados”. Aparte bajarse de algo donde vos la pasás tan bien y todo...

Al tercer año, cuando ya dábamos nota, nos frenaban por la calle. Medio que de la noche a la mañana a pasé a sacarme fotos con todo el mundo, más cuando estuve muy en auge la publicidad. Bajarnos era al pedo porque ya nos reconoce todo el mundo.

-Pero Paola se bajó para intentar cambiar el perfil.

-Ella se bajó, pero hicimos diez años juntos y para ella había llegado (el momento), y yo seguí cuatro más.

Para mí era imposible bajarme, porque de verdad que laburábamos con gente de primera, dirigía Juan Tratuto, el equipo era genial y yo la pasaba bien. Sería más costoso para mí lograr después hacer otro papel.

Así es La función que sale mal

-¿Tu verdadera pasión es el teatro?

-Siempre me gustó mucho el teatro. Cuando nacieron mis hijos era difícil la rutina del teatro, porque te vas todas las noches de tu casa, siempre te acostás tarde y te levantás temprano para llevar los pibes al colegio.

El teatro es sacrificado, y muchas veces te puede ir mal, ya que somos socios de los productores porque vamos a porcentaje de la boletería. Entonces es difícil, pero hay una magia ahí que me gustó siempre, le vengo apostando y gracias a Dios voy pasando de una obra a otra.

LA FÓRMULA DE MAIDA ANDRENACCI PARA SOBREVIVIR CUANDO NO TRABAJA COMO ACTRIZ

Maida Andrenacci. (Foto: @maidaandrenacciok)

-Maida, Gonzalo vende cerveza artesanal. ¿Vos qué hacés para sobrevivir cuando no trabajás como actriz?

-Ahorré antes para poder subsistir... Tener una hija que ocupa bastante tiempo. Pero ahora en paralelo con esto estoy con un infantil que se llama Había otra vez, que estamos en el Astros, que fuimos todo el año pasado y volvemos este año.

Maida Andrenacci y Eloisa, su hija junto a Héctor Díaz. (Foto: @maidaandrenacciok)

Siempre tuve la suerte de ir enganchando proyectos, ya sea de teatro como de tele, de hacer distintas cosas. Inclusive hacer publicidades que me encanta porque muchas las dirigen directores como vos nombraste a Taratuto. Me ha pasado de laburar con directores re grosos.

Maida Andrenacci en Había otra vez. (Foto: @maidaandrenacciok)

-¿Tuviste muchos baches?

- No tuve tantos tramos sin trabajo, pero he sido mesera, ayudé a mi mamá que tenía un editorial... Ahora es como un trabajo en equipo que tenemos con Héctor Díaz, que es parte de la obra también. Así que nos estamos acompañando.

Hay veces que él tiene trabajo y yo no. Por ejemplo, él está dirigiendo ¿Quién es quién? y tuvo que cortar nuestras vacaciones al medio para poder volver para dirigirlos. Ahí también sostener al otro en ese equipo.

Maida Andrenacci y Hector Díaz. (Foto: @maidaandrenacciok)

Cuando no estás trabajando también estás trabajando porque decidís entrenar. Hace poco hice un taller con Javier Daulte. Son los momentos que uno tiene para ir a la foniatra, al dentista. Son los momentos que tenés para aprovechar, para seguir preparándote.

Edición: Fernando Halperín.