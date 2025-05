El éxito arrasador de Florencia Peña con Mamma Mia llevó a que vuelvan a poner todas las fichas en ella para protagonizar Pretty Woman, el musical, con Juan Ingaramo como su partenaire, a partir del 28 de mayo en el teatro Astral.

Se trata de la adaptación de Mujer Bonita, la película de 1990 que se convirtió en clásico de la mano de Julia Roberts y Richard Gere, pero contado con canciones y bailes.

“Es un material muy lindo que viene además a contar algo de la época que tiene que ver con reivindicar el amor; el camino; tratar de entender quién uno quiere ser; ir en busca de esos sueños; estar en los lugares que te hagan bien”, reivindicó Florencia Peña en una entrevista con Ciudad.

Florencia Peña y Juan Ingaramo con Ciudad. (Foto: Ciudad)

-¿Cómo lograron la adaptación a musical de una película clásica tan popular?

Juan: -Van a tener que venir a verla. Ja.

Florencia: -Van a tener que venir. Ja. La verdad que la versión es hermosa y estamos así muy ansiosos de poder parirla. Y creo que la ansiedad y lo que te pregunta la gente es esto, exactamente. “¿Cómo es?" Y bueno, es un quilombo, pero un hermoso quilombo.

Ricky Pashkus, Florencia Peña y Juan Ingaramo. (Foto: Prensa) Por: camila alonso suarez

-¿Qué fórmula utilizan?

-Muchos cambios de escenografía, de vestuario, con muchos actores, con músicos en vivo. Para contar esta historia se requiere de mucho talento, que acá hay de sobra.

Y nosotros somos un poco los que guiamos este barco grande, pero que hay mucha gente atrás, tanto afuera del escenario como adentro.

-¿Sigue siendo una comedia romántica?

-Sí. Es graciosa. Ella tiene mucha libertad, eso es algo que siempre enamora e inspira. Es una obra que habla del desprejuicio, porque son dos mundos muy distintos, e intentan encontrarse más allá de los mandatos, encontrarse dos personas en un fuero más íntimo y desde el corazón.

Ricky Pashkus, Florencia Peña y Juan Ingaramo. (Foto: Prensa)

Me parece que tiene tantos ingredientes para que la gente la pase hermoso y se vaya también atravesada por la historia y conmovida.

Más allá de que la hayas visto, el teatro tiene esa magia y esa proximidad que te vuela en la cabeza.

Y la música, Brian Adams... es hermosa.

-¿Cómo es adaptarte a un musical, nada más ni nada menos que con Flor Peña?

-La verdad que con Flor es la mejor manera que te puede tocar, ¿no? Lo ideal, una gran compañera, gran artista ¡y gran cantante! Siempre, desde la primera vez que la vi cantando, La Sirenita con Juancito Otero, en Tu Cara Me Suena “dije, ¿cómo va a cantar así? Increíble".

La verdad que me está resultando un desafío hermoso. Expandirme también, cantante, como persona. Enfrentarme a nuevos desafíos. Todo a través de la música, ¿no? También eso, porque yo pienso a veces cuando estoy en el escenario “¿cómo sería hacer teatro sin la música?" Y no sé si se sentiría lo mismo.

Pero creo que la presencia de la música, de la banda en vivo, tocando ahí, te da una fuerza.

Y es como la guía en el camino, al menos para mí, ¿viste? Una música tan buena también, un score muy, muy top de Brian Adams.

- Flor, ¿ya recibiste la crítica de Violeta Urtizberea, la madre de la hija de Juan?

-Violeta me parece una de las mejores actrices de comedia y la admiro mucho. Tengo muchas ganas de que la traiga, porque todavía no la trajo a ver el ensayo.

Más allá de lo que le diga él, de lo que me venga a decir a mí. No. A lo que le diga no me importa.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea. (Foto: @ juaningaramo)

EL FUERTE ELOGIO DE FLORENCIA PEÑA A JUAN INGARAMO

- Hay algo que recién lo escuchaba Juan y me parece algo interesante. Y es que yo soy una actriz que siempre intento superar mi marca. Y siempre intento pensar, bueno, después de este proyecto, “¿Qué más puedo hacer para crecer en algo?"

Juan Ingaramo. (Foto: @ juaningaramo)

Y pensaba recién cuando lo escuchaba a Juan que Juan se podría haber quedado cantando y haciendo algunas series, que eso siempre te resguarda más, porque siempre el audiovisual te contiene mucho más, porque si algo no está bien te lo cortan, o el editor, no sé qué.

Y este salto al vacío que está haciendo me parece muy interesante y me da mucho orgullo porque me parece que es algo que no muchos se atreven.

Sé que le va a traer satisfacciones y que va a ser una puerta que abre para cuestiones futuras.

Pero digo, más allá de eso, hay algo de ese saltar al vacío y de intentar ir por más y intentar estar en otros lugares y salir de la zona de confort, que yo admiro mucho de las personas que son así, y se lo admiro mucho a Juan también, y por eso también me gusta estar trabajando con él.

Flor Peña y Juan Ingaramo viajaron a Los Ángeles para grabar una promo en las locaciones originales de Mujer Bonita.

LAS DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ORIGINAL DE MUJER BONITA

“Hay mucha argentinada. Él es cordobés, ya eso es distinto, ya tiene acento”, destacó Flor.

Tras lo cual, Ingaramo bromeó: “Ahora tengo que pronunciar las eses".

Flor Peña: -La historia es la misma. La edad cambia nada más. Y la verdad que a nosotros no nos hizo mucho ruido, pero fue algo que nos preguntaron mucho. A nosotros no nos pareció tan raro.

Bueno, es el caso de un joven, que le gusta una mina más grande, pero sí, todavía hay como un prejuicio.

Creemos que estamos deconstruidos, pero nos falta mucho todavía. Hay como una cosa de que solamente el tipo grande le puede encantar a una pendeja, ¿viste?

Si estás contando una historia de un tipo más joven que le gusta una mina más grande, sí, raro. Bueno, acá estamos, rompiendo moldes.

“Creemos que estamos deconstruidos, nos falta mucho todavía”. Florencia Peña

LA CONVIVENCIA EN LOS ÁNGELES, LA CLAVE PARA HACER ESCENAS ERÓTICAS

“La convivencia fue buena onda. Espectacular, fue un viaje que, para lo cortito que fue, valió la pena. En lo personal, nos conocimos, nos terminamos de conocer, ganar la confianza. Eso es clave para el escenario, por lo menos lo estoy descubriendo. También para conectarnos con la historia, con la película, con las locaciones, con esa ciudad, porque la obra habla mucho de Hollywood”, explicó Juan.

Los compañeros de Florencia Peña y Juan Ingaramo en Pretty Woman

“Hay algo de todo eso que lo vivenciamos, y también el hecho de que nos divertimos mucho, y eso nos ayuda mucho en la confianza del escenario, porque pasamos por todos lados, pero también tenemos escenas de alto voltaje. Con lo cual, también tenemos que tener confianza para eso”.

LA CONFIANZA ENTRE VIOLETA URTIZBEREA Y JUAN INGARAMO

-Juan, ¿Violeta está celosa o pendiente de las escenas fogosas con Flor?.

-No. Desde que estamos en pareja la vi besarse con... vaya a saber cuántos actores. No es celosa. Es parte de nuestro trabajo y también está la confianza que nos tenemos pareja y sabemos que estamos actuando, así que qué mejor que darlo todo por el arte.

Juan Ingaramo, Lila y Violeta Urtizberea. (Foto: @violeurtizberea)

-Flor, ¿a vos Ramiro te dice algo?

-No, Ramiro nada, qué me va a decir Ramiro. Ya sabe con quién se casó. Yo le dije todo antes de casarme, está acostumbrado, yo de profesión soy actriz. Y sabe que le doy todo y que soy alguien que cuando elijo hacer un personaje es porque siento que puedo ahí dar lo mejor de mí, así que estamos recontentos.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León. (Foto: @flor_de_p)

Me parece que va a ser un espectáculo distinto, un musical distinto a todo lo que se trae a la Argentina, sobre todo porque va a haber muchos musicales este año nuevamente.

Yo vengo de hacer Mamma Mía con mucho éxito, pero un musical muy diferente a este. Este un musical con muchos cambios de escenografía, de vestuario, con mucha gente, así que no la van a pasar nada mal, todo lo contrario, se van a ir llenos.