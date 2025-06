El camino de Freddy Villarreal (56) hasta alcanzar al éxito estuvo signado por un gran fracazo que habría demolido a más de un niño, pero que en su caso fue el impulso necesario para perseguir el sueño de hacer reír, según admitió el propio Federico en una charla con Ciudad.

Con la excusa de promocionar La Función que sale mal, la comedia con la que debutó el miércoles 4 de junio en el Multiteatro, el actor repasó su historia y además chicaneó fuerte a José María Listorti, su compinche de cientos de aventuras.

“La obra es una función que sale mal, y a la hora de poder publicitarla diría ‘si quieren ver una función que sale mal, un verdadero bochorno, vengan a ver a estos malos actores’. Porque si ven que estamos actuando mal, creo que estamos actuando bien, según el director. Nunca me pasó de publicitar una obra diciendo ‘vengan que es un bochorno’”.

La función que sale mal, con Freddy Villarreal. (Foto: Prensa)

“Si ven que estamos actuando mal, creo que estamos actuando bien, según el director” Freddy Villarreal.

Bajo la traducción literal del inglés, se trata de The place that goes wrong, se trata de una nueva adaptación de la pieza de los autores británicos Henry Lewis, Jonathan Sayer y Henry Shields que en 2016 se presentó bajo el nombre de Como el culo.

Freddy Villarreal y Dan Breitmann con Ciudad antes de debutar en La Función que sale mal.

LA CHICANA DE FREDDY VILLARREAL A JOSÉ MARÍA LISTORTI

En época de recambio de la cartelera porteña, José María Listorti se luce como el cangrejo Sebastián en La Sirenita, el Musical, y Freddy bromeó por la reivindicación personal frente a su amigo, que tiene que caracterizarse como crustáceo con un enorme traje y el rostro maquillado.

En tono jocoso, primero Villarreal negó ser más afortunado que Listorti por el hecho de estar vestido de de traje en su obra: “Cuando me probé la peluca estuve tres horas. Tuve que romperla toda para hacer las entradas que quería que tenga”.

Sin embargo, luego le dedicó su fino sarcasmo a José María: “Es un tiro para la Justicia. Es hora de que José María se exponga a una gran caracterización. Yo toda mi vida me caractericé, estando tres horas con el cuello duro para poder salir a escena dos minutos. Se hizo justicia”.

“Es hora de que José María se exponga a una gran caracterización. Yo toda mi vida me caractericé, estando tres horas con el cuello duro para poder salir a escena dos minutos. Se hizo justicia”. Freddy Villarreal.

EL FRACASO QUE CATAPULTÓ AL ÉXITO A FREDDY VILLARREAL

-¿Qué creés que en el momento te salió mal, pero con el paso del tiempo te diste cuenta que terminó saliendo bien?

Freddy Villarreal contó cuál fue su fracaso más exitoso, antes de debutar con La función que sale mal.

-Mi carrera. Mi primera interpretación fue un bochorno. Tenía 13 años, dije que era mimo, iba a hacer un espectáculo y me contrataron en un bar. Me puse una crema muy densa y blanca, que era mi maquillaje.

“Mi primera interpretación fue un bochorno. Tenía 13 años, dije que era mimo, iba a hacer un espectáculo y me contrataron en un bar. Me puse una crema muy densa y blanca, que era mi maquillaje”. Freddy Villareal.

O sea que como mimo era brillante, porque no tenía la cara blanca porque se me había absorbido y quedó un mimo brillante.

Pero ese brillo no duró mucho ni en la cara ni en la performance, porque los dos minutos la persona que me puso la silla al revés, sobre la que me senté con los brazos apoyados en el respaldo, me dijo “¡a ver, hacerme reír!”.

Yo era un inconsciente que había preparado el número un ratito antes. Y me dijo “¡tomátelas, no vas a hacer reír a nadie!”.

Gracias a eso me fue bien, porque dije “yo voy a lograr hacer reír”.

Hice Los Mosqueteros del Rey en el verano y pasé por ese bar de San Bernardo donde me habían dicho eso, y lejos de cualquier revanchismo, querer ver al dueño porque quizá ya lo había vendido, dije "este fue el primer lugar donde yo fracasé y al lado estaba el cartel de Los Mosqueteros del Rey que decía localidades agotadas".

EDICIÓN FERNANDO HALPERÍN.