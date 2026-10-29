Zaira Nara sorprendió al contar detalles íntimos de su reconciliación con Jakob Von Plessen, el padre de sus hijos, durante una charla en el programa de streaming Ahora quiero vale 4, de DGO Stream. La modelo explicó que, tras casi cuatro años de separación, ambos eligieron retomar la relación, pero bajo una modalidad completamente distinta a la que tenían antes.

Según relató, la decisión de volver a estar juntos llegó después de un largo proceso en el que cada uno armó su vida de manera independiente. “Tenemos las dos vidas como muy independientes. Nos pasa que, con los viajes que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos, che, esto no se toca”, confesó Zaira.

Zaira Nara habló de su reconciliación con el padre de sus hijos (Foto: captura de Nuevo Día).

POR QUÉ ZAIRA NARA Y JAKON VON PLESSEN NO VOLVIERON A CONVIVIR

En el ida y vuelta, Zaira Nara fue consultada sobre si ya convivían nuevamente con Jakob Von Plessen, y fue tajante: “Por suerte tenemos cada uno su espacio”. Para ella, reconciliarse con el padre de sus hijos no implicó volver a compartir la misma casa, sino encontrar una nueva forma de vincularse.

Zaira y Jakob tienen dos hijos en común de 6 y 2 años.

“Es como que estoy conociendo a una persona que tiene hijos, pero que los hijos son los míos. Es hermoso”, expresó Zaira, dejando en claro que la relación se transformó y que ambos priorizan el bienestar familiar sin perder la independencia que lograron durante la separación.

ZAIRA NARA Y JAKOB VON PLESSEN: CÓMO VIVEN LA RECONCILIACIÓN Y QUÉ CAMBIÓ EN LA PAREJA

Zaira Nara remarcó que la clave fue no repetir viejos errores y apostar a una versión renovada de la pareja. “Vinimos como 2.0. Está bueno reconciliarte, pero también de una nueva manera para que lo que no fue en su momento no vuelva a suceder”, reflexionó.

Zaira Nara habló de su reconciliación con el padre de sus hijos (Foto: captura de Nuevo Día).

La modelo reconoció que, después de una separación, es fundamental aprender de la experiencia y no forzar una convivencia si no es lo que ambos desean. “No volvería a convivir con nadie”, aseguró, dejando en claro que la dinámica actual les permite disfrutar de la relación y de la familia sin presiones.

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