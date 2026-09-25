La muerte de Oscar “El Negro” González Oro generó una profunda conmoción en el mundo del periodismo y la radiofonía argentina. Entre quienes lo despidieron con enorme emoción estuvo Marina Calabró, quien no pudo contener las lágrimas al hablar de su vínculo con el histórico conductor.

Visiblemente movilizada, Marina comenzó recordándolo con una frase que resumió la manera en la que, según ella, Oro transitó su vida: “Vivió como quiso, se fue como quiso”.

La periodista contó que nunca tuvo la oportunidad de trabajar profesionalmente junto a él, pero que heredó de su padre, Juan Carlos Calabró, el enorme cariño que sentía por el periodista: “Yo no tuve el placer de laburar con él, mi viejo lo amaba. Le hizo a mi viejo la nota más linda que jamás nadie le haya hecho, y yo la tengo atesorada. Heredé el amor por el Negro de mi viejo”.

Foto: Captura (América)

Además, reveló que el conductor solía estar atento a sus apariciones televisivas y que muchas veces se comunicaba con ella después de verla al aire: “Era ese tipo que nos veía al aire y nos mandaba mensajitos, a veces de aliento, a veces con un dato, a veces con un aporte, a veces con una crítica. Tengo algunas lapidarias ‘Nena, esa pollera está muy corta para una señal de noticias’. Era empático, cariñoso, amoroso, sabio”.

En el tramo final de su homenaje, Marina definió a Oro como una figura irrepetible de la comunicación argentina: “Se fue la última gran estrella que dio la radiofonía argentina. Excepcional, fuera de serie, un loco lindo, porque también tenía su carácter, pero un tipo que era una estrella descomunal”.

“Así que te voy a extrañar, negrito, te voy a extrañar en el WhatsApp, te voy a extrañar”, expresó, antes de quebrarse. Y cerró, visiblemente emocionada: “Qué triste, che. No quiero llorar”.

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MARINA CALABRÓ REVELÓ QUE ESCUCHÓ UN TREMENDO AUDIO DE CANDELA ARIZAGA SOBRE FACUNDO MOYANO

La situación entre Facundo Moyano y Candela Arizaga continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, Marina Calabró lanzó una fuerte declaración sobre el vínculo entre ambos y sobre lo que podría ocurrir si la joven brinda determinada información ante la Justicia.

Durante su programa Primicias Ya, la conductora se refirió a la situación judicial de Moyano: “Facundo tiene cargos graves. La privación ilegítima, las lesiones leves, las lesiones, ponele que las pueda levantar porque ella da otra versión, y el contexto de la violencia de género”, detalló.

Además, Marina aseguró que tuvo acceso a un audio en el que, según relató, Candela habría hablado con una persona de su entorno sobre las sustancias: “Si ella llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”, afirmó la conductora.

Foto: Captura (América)

A partir de esa supuesta declaración, Marina planteó un escenario judicial todavía más complejo para Moyano: “Si ella llega a declarar eso en sede de Fiscalía, le cabe el suministro de estupefacientes. Y ahí va adentro directo (de la cárcel)”, resaltó, contundente.

Marina Calabró: “Si Candela llega a declarar lo que yo escuché en un audio.... Yo escuché como ella le decía a alguien de su entorno ‘el que me inicia en la droga es Facundo’”.

Finalmente, Calabró volvió a poner el foco en la información que, según afirmó, podría aportar Arizaga ante la Fiscalía: “Si ella habla de las sustancias, de quién las compraba, de cómo llegaron a esa casa y de dónde salieron, va adentro”, cerró, dejando abierta la posibilidad de que ese eventual testimonio tenga consecuencias judiciales.