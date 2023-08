Los dramáticos posteos del Negro Oscar González Oro alarmaron a Carmen Barbieri, quien apenas se enteró de lo sucedido le envió un mensaje para “saber si estaba bien”, al que el periodista respondió afectuoso y con un mensaje tranquilizador.

“Estoy bien. Ayer la pasé mal, pero fue un ataque de angustia muy fuerte”, aclaró el Negro en un mensaje de voz enviado a Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine)

Entonces, detalló: “Hizo que se me paralizara la mitad izquierda del cuerpo y duró un rato”.

“Vino el médico y me dijo que era simplemente angustia. No sé por qué me angustié, porque estaba bien, viendo una serie. Dormí y me levanté perfecto. Estoy bien”, cerró el Negro Oscar González Oro.

POR QUÉ LE AGARRÓ EL ATAQUE DE ANGUSTIA AL NEGRO OSCAR GONZÁLEZ ORO

Por otra parte, el Negro aventuró cuales podrían ser los detonantes de su profunda tristeza: “Tiene que ver los años, la diabetes, el azúcar. Todo tiene que ver con todo”.

Al final, Oscar González Oro concluyó: “La angustia calculo que vino por ahí, porque no discutí ni pasó nadie”.