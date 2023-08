Oscar “El Negro” González Oro, quien condujo temporalmente Nosotros a la Mañana, hizo un fuerte descargo a través de sus stories de Instagram que alertó a sus fanáticos.

Tras las PASO 2023 y su tremendo escándalo con Cinthia Fernández, el conductor remarcó que siente que “el final se acerca”. Contundente, le pidió a Dios que salve su alma, tras haber contado que se siente cansado y triste.

“Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente un adiós hermoso... Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz”, admitió, a corazón abierto.

EL NEGRO ORO REIVINDICÓ SU FORMA DE VIVIR Y LE HABLÓ A DIOS

“Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada... Gracias por hacerme feliz…”.

“Dios, si es que hay Dios... Salvá mi alma, si es que tengo alma...”, sentenció, preocupando a sus fans.