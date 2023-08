A través de las redes sociales, Camila Lattanzio denunció a su exnovio, el streamer Dante Coconi, por robo, amenaza y hostigamiento. Luego formalizó la denuncia ante la Justicia.

Al ver las imágenes de la exparticipante de Gran Hermano pidiendo ayuda desesperadamente, Carmen Barbieri reaccionó preocupada en vivo.

“Me puse colorada. Me da bronca que esta nena tenga que sufrir de esta manera”, dijo la conductora en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Conmovida y solidarizándose con Camila, Estefi Berardi expresó: “Qué valiente que fue, que hizo la denuncia por primera vez en la Justicia, porque antes no lo había denunciado y ya le había pasado”.

“A veces uno confunde el amor con otra cosa y naturaliza este tipo de cosas. Lo volvió a ver y el tipo es un loco”, agregó la panelista.

Seria, Carmen manifestó: “A veces uno tiene esa mentalidad de decir ‘va a cambiar’. No cambian. No hay que volver”.

Reflexivo, Pampito agregó: “Qué importante es cortar con los vínculos tóxicos”. Y Barbieri asintió: “Es importante darse cuenta antes de una tragedia”.

LA DENUNCIA PÚBLICA DE CAMILA LATTANZIO A SU EXNOVIO DANTE COCONI

“Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”.

“Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación”.

“Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir”.

“Yo había ido a buscar a mi celular, que me desapareció de la nada y él me lo había robado”.

“Él me contestó que no tenía mi celular y estaba enojado por una situación qué pasó con un pibe”.

“Pero yo necesitaba mis cuentas, mis cosas, porque hace un tiempo ya me habían hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram y no sé qué hizo”.

“Cuestión que me amenazó y me encerró en su casa y no me dejaba salir”.

“La tuve que llamar a mi mamá para que me venga a buscar. Yo no soy de hacer eso, pero me dio mucho miedo. Me dijo que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mier… de alguna manera”.