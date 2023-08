Luego de la fama que adquirió tras su paso por Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio se hizo muy populares en las redes sociales. Y si bien, la exparticipante del reality suele compartir lindos momentos de su vida, en esta oportunidad, despertó las alarmas con su desesperado pedido de ayuda.

La joven recurrió Instagram Stories para compartir un video –que fue publicado por la cuenta oficial de Twitter de LAM- y que poco tiempo después, fue eliminado: “Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”, comenzó diciendo la exhermanita con lágrimas en los ojos.

“Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado”, agregó, muy movilizada.

“Él me contestó que no tenía mi celular y estaba enojado por una situación qué pasó con un pibe. Pero yo necesitaba mis cuentas, mis cosas, porque hace un tiempo ya me habían hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram y no sé qué hizo. Cuestión que me amenazó, y me encerró en su casa y no me dejaba salir”, continuó.

Y cerró: “La tuve que llamar a mi mamá para que me venga a buscar. Yo no soy de hacer eso, pero me dio mucho miedo. Me dijo que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mier… de alguna manera”, concluyó entre lágrimas.

Además, Camila había dado a conocer el perfil de la persona que acusó tras el grave hecho: “Hola, chicos. Por favor, estoy encerrada en la casa de mi ex. Él fue el que me robó y está viniendo la policía, pero no me deja salir”, escribió.

Camila Lattanzio rompió en llanto al recordar su ingreso a Gran Hermano

En la recta final de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio fue eliminada. En su visita a El Debate, la joven hizo un balance de su participación y rompió en llanto.

“Cuando entraste a la casa, a mí me encantó. Tenías esa energía. Se te notaba distinta. Pero en el medio te perdiste. No estuvo bueno tu juego. No estuvo bueno como te comportabas. Era raro”, comenzó diciéndole Sol Pérez.

Y continuó: “No sabíamos si eras inteligente o si estabas pasando una situación fea adentro de la casa. Después, cuando entró tu hermana, se vio que volviste. ¿Qué te pasó en el medio?”.

“Cuando entré, la pasé muy mal. Me quería ir. Sentí que era todo feo. Me costó integrarme”.

A flor de piel, luego de más de tres meses de encierro, Camila le respondió muy sincera: “La estaba pasando muy mal, realmente. Me quería ir. Sentí que era todo feo”.

“¿En serio Cami? No se notó”, reaccionó Santiago del Moro. Sin contener las lágrimas, Lattanzio le contestó: “Ay, no quiero llorar. Es retriste… La pasé mal. Me costó mucho integrarme. Yo no estaba lista para eso. Esperen un segundo. Me tengo que controlar”.

Moderando el sensible momento, el conductor de Telefe le pidió a Camila que se calme y que hable hasta donde pueda: “Tranquila, Cami. Tomá un traguito de agua”.