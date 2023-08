A través de sus redes sociales, la exconcursante de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio, denunció a su exnovio en un video donde aparecía llorando luego de que, según sus palabras, él la había amenazado y secuestrado.

Estefi Berardi se refirió en sus stories a la situación de la joven, que por estas horas se refugia en sus seres queridos después del desagradable momento.

“Está contenida por su familia. Todavía no pudo dormir, ni comer muy bien, pero está mejor. En su momento hablará”, señaló la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) a través de sus stories.

Estefi Berardi habló de la situación de Camila Lattanzio de Gran Hermano 2022. Foto: Instagram Stories

CAMILA LATTANZIO SE RECUPERA TRAS DENUNCIAR A SU EXNOVIO

“Hablé con Camila, pero ni le dije de salir al aire porque me imaginé que no iba a querer. Me contestó tarde y me puso que estaba un poco más tranquila”, contó Estefi.

“Ayer a la noche me dijo que estaba con su familia, siendo contenida, y que recién ahora estaba empezando a pensar con distancia la locura que había vivido”, detalló, sobre el caso por el que la joven recibió apoyo de sus excompañeros de reality.

“Fue un shock lo que vivió. Yo le dije que se obligue a comer y me salió hablarle como a una amiga. Le dije ‘no lo veas nunca más’”, aseveró.