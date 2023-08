Camila Lattanzio preocupó a sus seguidores al contarles a través de sus stories de Instagram que había sido encerrada por su ex en su casa. Acto seguido, Coti Romero pidió ayuda y remarcó que esta persona “no puede estar libre”.

“Estoy encerrada en la casa de mi ex. Él fue el que me robó, está viniendo la Policía pero no me deja salir... Este es el perfil, me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien...”, expresó Cami a través de sus stories, al pie de la foto del perfil de Instagram de su ex.

“No puede ser que haya gente tan hija de p... en este mundo. Yo tuve el placer de conocer a Cami fuera de la casa y tiene un hermoso corazón, siempre estuvo para mí cuando la necesité. No puede ser que este hijo de p... le haya hecho esto y encima esté libre y viva su vida como si nada. Le puede pasar a cualquiera de nosotras, chicas. Ayuden a difundir esto, no puede ser que siga libre”.

¿QUÉ LE PASÓ A CAMILA LATTANZIO?

La joven recurrió Instagram Stories para compartir un video –que fue publicado por la cuenta oficial de Twitter de LAM- y que poco tiempo después, fue eliminado: “Ayer pase una situación muy fea. Me da vergüenza grabar este video, pero sentí que mi vida estaba en peligro”, comenzó diciendo la exhermanita con lágrimas en los ojos.

“Yo tenía una relación con mi ex que era tóxica. Antes de la casa éramos novios y después no me pude deshacer de esa relación. Hoy fui a la casa de mi ex, como un día normal. Nosotros no mantenemos una relación, pero nos seguimos viendo. Y fui y no me dejó salir. Yo había ido a buscar a mi celular que me desapareció de la nada y él me lo había robado”, agregó, muy movilizada.

“Él me contestó que no tenía mi celular y estaba enojado por una situación qué pasó con un pibe. Pero yo necesitaba mis cuentas, mis cosas, porque hace un tiempo ya me habían hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram y no sé qué hizo. Cuestión que me amenazó, y me encerró en su casa y no me dejaba salir”, continuó.

Y cerró: “La tuve que llamar a mi mamá para que me venga a buscar. Yo no soy de hacer eso, pero me dio mucho miedo. Me dijo que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mier… de alguna manera”, concluyó entre lágrimas.