La familia de Oscar “El Negro” González Oro resolvió que el velatorio del reconocido periodista y conductor se realizará en Uruguay, país donde se radicó durante la pandemia.

La información fue confirmada en vivo por la periodista uruguaya Marcela González desde Punta del Este, en diálogo con TN Central.

El último adiós tendrá lugar en Jardines del Alma, un cementerio parque privado ubicado en la localidad de San Carlos.

Dónde velarán los restos de Oscar “El Negro” González Oro

Según detalló González, la cremación está prevista para el lunes a las nueve de la mañana en ese mismo lugar.

La periodista Sofía Kotler remarcó que la decisión fue tomada por la familia, que eligió despedirlo en el país vecino.

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