La polémica alrededor de Daniel Avellaneda sumó un nuevo capítulo después de sus declaraciones sobre Florencia de la V en Radio Rivadavia. Tras recibir numerosos cuestionamientos por sus comentarios sobre la identidad de género de la conductora, el periodista deportivo utilizó sus redes sociales para ratificar su postura.

Lejos de retractarse, Avellaneda publicó una serie de mensajes en los que volvió a referirse al tema. “Por si no quedó claro: cada uno se puede autopercibir como quiera, está en su derecho”, comenzó escribiendo.

Sin embargo, inmediatamente realizó una comparación que volvió a generar críticas. “Por ejemplo, los ‘Therians’, que se creen perros (me gustaría saber si comen doggie). Para mí, nunca lo serán”, sostuvo.

Daniel Avellaneda redobló sus polémicos dichos sobre Florencia de la V. Crédito: X

DANIEL AVELLANEDA REDOBLÓ SUS DECLARACIONES TRAS LA POLÉMICA

En otro de sus mensajes, el periodista apeló a la libertad de expresión para defender sus declaraciones. “Y nadie me puede correr por lo que opino. Si no están de acuerdo, bienvenidos al libre pensamiento”, expresó.

Ante las repercusiones que tuvieron sus palabras, Avellaneda volvió a pronunciarse y aseguró que no comprendía el motivo de los cuestionamientos.

Daniel Avellaneda redobló sus polémicos dichos sobre Florencia de la V. Crédito: X

“No sé qué dije de malo. Estábamos hablando de la jueza que libera chorritos de 14 años. La biología y las matemáticas son indiscutibles. Cada uno se puede autopercibir como quiera. ¿Querés autopercibirte Superman? Todo bien. Probá volar”, escribió.

El episodio también reavivó el recuerdo de otra controversia protagonizada por el periodista. En diciembre de 2024, Avellaneda había abandonado el estudio de Radio Rivadavia durante una entrevista con Traniela Campolieto, luego de manifestar su negativa a tratar en femenino a la pilota.

QUÉ DIJO DANIEL AVELLANEDA SOBRE SU CRUCE CON UNA CRONISTA DE SQP

En medio de la controversia, Avellaneda también se refirió al momento de tensión que protagonizó con una cronista de SQP a la salida de la radio. La periodista aseguró posteriormente que se había sentido violentada durante el intercambio.

Avellaneda dio su propia versión de lo sucedido y explicó por qué se molestó durante la entrevista. “Me enojé porque la cronista me dijo que me iba a preguntar por la Ley Penal Juvenil y me empezó a cuestionar cuando encendió la cámara. Poco profesional”, señaló.

Daniel Avellaneda redobló sus polémicos dichos sobre Florencia de la V. Crédito: X

Finalmente, negó haberla maltratado y aseguró contar con registros del episodio: “Encima me dicen que dijo que la maltraté. Por suerte, tengo todo filmado y testigos”, concluyó.