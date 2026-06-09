La última foto de Carlos Alberto “Indio” Solari antes de morir salió a la luz en las redes sociales y provocó una profunda emoción entre miles de usuarios, luego de que su dueño compartiera una sentida despedida para recordar a quien definió como su compañero más fiel durante más de dos décadas.

La imagen fue publicada por Gastón Daus, quien acompañó el posteo con palabras cargadas de dolor y amor, reflejando el vacío que dejó la partida de su mascota tras 26 años de compañía incondicional.

“Hoy escuché: ‘¡Gavilán!’. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar”, escribió al comienzo de un mensaje que rápidamente se viralizó.

Foto: Instagram (@gaston_daus) Por: Fabiana Lopez

A medida que avanzó su relato, Gastón recordó los años compartidos junto a Indio y el vínculo único que construyeron a lo largo del tiempo. “Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo”, expresó.

Las palabras no tardaron en generar una ola de reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales se sintieron identificados con el dolor que implica despedir a una mascota que formó parte de la familia durante tantos años.

Carlos Alberto Indio Solari. (Foto: @indiosolarioficial)

Sin embargo, uno de los fragmentos que más impacto causó fue el cierre de la despedida, donde Gastón recordó un apodo muy especial que compartían en la intimidad: “PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo”, concluyó.

La publicación, acompañada por la última foto de Indio, acumuló cientos de mensajes de apoyo y cariño, convirtiéndose en una de esas historias que emocionan y recuerdan el lugar irremplazable que ocupan las mascotas en la vida de las personas.

“Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo”.

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EL DESGARRADOR GESTO DE LA ESPOSA DEL INDIO SOLARI CON UNA FAN: “TENÉS QUE SER FUERTE”

La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari dejó innumerables imágenes de dolor, emoción y agradecimiento. Sin embargo, hubo una escena que logró destacarse entre la multitud y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conmovedores de la jornada.

Mientras miles de personas aguardaban durante horas para darle el último adiós al histórico músico, una joven fan quebró en llanto frente a las vallas que protegían el acceso al féretro. Su angustia era tan profunda que llamó la atención de Virginia Mones Ruiz, más conocida como Viru, la compañera de vida del Indio durante 45 años.

Lejos de mantenerse al margen, Viru decidió acercarse. Según relataron quienes presenciaron el momento y tal como se pudo ver en las imágenes que pasaron en Puro Show, ella cruzó las vallas, caminó hasta donde estaba la joven y la tomó del rostro con ambas manos para intentar calmarla: “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con una ternura que conmovió a todos los presentes.

Foto: Captura (eltrece)

La fan apenas pudo contener las lágrimas. Entre palabras entrecortadas buscó expresar lo que significaba para ella la pérdida del artista que marcó su vida. Entonces llegó la frase que terminó de romper corazones: “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió mientras la abrazaba y la contenía en medio de la multitud.

El gesto quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la sensibilidad y la empatía de quien acompañó al músico durante casi medio siglo.