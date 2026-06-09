La noticia sacudió a fanáticos y al mundo de la música: la Justicia autorizó la cremación de los restos de El Indio Solari, uno de los artistas más influyentes del rock argentino.

Carlos Alberto Solari había falleció el viernes a los 77 años tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico, cuando se encontraba en la pileta de su casa de Parque Leloir

La decisión llegó después de un responso íntimo, reservado para familiares y amigos cercanos, en el cementerio Municipal de Lanús.

Carlos Alberto Indio Solari. (Foto: @indiosolarioficial)

El trámite del Juzgado de Garantías N°5 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, era el último paso pendiente para que la familia pudiera cumplir con la voluntad del músico, fallecido recientemente.

Un adiós cargado de simbolismo

La figura del Indio Solari trascendió generaciones y marcó a fuego la historia cultural del país.

Su partida generó una ola de homenajes y movilizaciones espontáneas en distintos puntos de la Argentina, reflejando el impacto que tuvo su obra en millones de personas.

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

La cremación, autorizada este martes, representa el cierre de un ciclo para quienes lo acompañaron en vida y para sus seguidores, que lo consideran una leyenda viva del rock nacional.

El legado del Indio Solari

A lo largo de su carrera, Solari dejó una huella imborrable con su música, sus letras y su estilo inconfundible.

Desde sus inicios con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista, el Indio se convirtió en un símbolo de rebeldía, poesía y compromiso social.

El último adiós estuvo marcado por la discreción y el respeto, tal como él eligió vivir sus momentos más personales.

Ahora, su familia podrá cumplir con sus deseos y despedirlo en la intimidad, mientras el pueblo argentino sigue recordando su voz y su mensaje.