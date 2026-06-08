La muerte de Carlos “Indio” Solari abrió un capítulo clave: la sucesión de su patrimonio. La Justicia deberá definir quiénes serán los herederos y cómo se administrarán sus bienes, derechos y marcas.

Quiénes son los herederos del Indio Solari

El trámite sucesorio se iniciará en los tribunales civiles de Morón, donde estaba el último domicilio del músico. Para avanzar, la familia deberá presentar la partida de defunción y toda la documentación sobre sus bienes.

Según el Código Civil y Comercial, el principal heredero es su hijo, Bruno Solari, de 25 años. También tendrá un rol central Virginia Inés Mones Ruiz, conocida como “Viru”, esposa del Indio y madre de su único hijo.

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

Por ahora, no trascendió si Solari dejó un testamento.

Cuál es el patrimonio del Indio Solari

El patrimonio del Indio es difícil de calcular. No se trata solo de bienes materiales, sino de activos que seguirán generando ingresos: derechos de autor, regalías por reproducciones digitales, ventas de discos y libros, reediciones, licencias comerciales y la explotación de su imagen.

Cada reproducción de sus canciones, cada reedición o uso comercial de su nombre seguirá generando recursos para quienes administren el legado.

Qué pasará con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La despedida al Indio Solari (Foto: RS Fotos)

Los derechos y la estructura comercial de la banda están bajo Erks S.A., integrada por el Indio Solari, Eduardo “Skay” Beilinson y Carmen Castro (“La Negra Poli”).

Además, la marca “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” está registrada de manera compartida entre los tres históricos integrantes.