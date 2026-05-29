La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 30 DE MAYO DEL 2026

El sábado 30 de mayo, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición junto al actor Osvaldo Laport, quien desembarca en el Teatro Ópera con la obra Billy Elliot.

Campi y Denise Dumas (Foto: Movilpress)

En la mesa de la Chiqui Legrand también estarán la panelista de LAM y conductora Denise Dumas, la artista Andrea Politti, que actualmente forma parte del elenco HDP Hijos de Primera en el Teatro Politeama y el cantante Ricky Maravilla.

Andrea Politti (Foto: redes sociales).

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 31 DE MAYO DEL 2026

El domingo 31 de mayo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a Andrea Pietra, quien recientemente fue galardonada en los Premios Platino por su labor en El Eternauta.

Andrea Pietra (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana el actor Peto Menahem, quien formó parte del elenco de la película Nada Entre los Dos, la modelo Mery del Cerro, la periodista deportiva y conductora Alina Moine y el actor, guinista y conductor Diego Castro.

Mery del Cerro en el estreno de Margarita 2 (Foto: Movilpress).

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