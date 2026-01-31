Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales y a dejar a Mauro Icardi en el centro de la escena, esta vez sin nombrarlo pero con un gesto que habló por sí solo. Tras el lanzamiento de su nueva canción junto a MC Binn, “O Bicho Vai Pegar (Remix)”, la empresaria celebró el impacto del tema con un posteo que muchos interpretaron como una burla directa hacia el futbolista.

Desde sus redes sociales, Wanda compartió una captura del videoclip publicado en YouTube, que en pocas horas superó las 200 mil visualizaciones y se ubicó entre las principales tendencias de música. Sobre la imagen, sumó un mensaje: “Seguimos subiendooo. Escuchalo acá”, acompañado de corazones, dejando en claro su entusiasmo por el buen momento profesional que atraviesa.

Pero lo que más llamó la atención no fue el éxito del tema, sino el comentario que eligió destacar entre los miles que recibió el video. “Ya me imagino a Mauro leyendo los comentarios en el baño. Bravo Reina, ¡te amamos WAN!”, decía el mensaje de un seguidor que Wanda decidió repostear sin filtro.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El gesto no pasó desapercibido y fue leído por muchos como una chicana directa al padre de sus hijas, con quien mantiene un vínculo cargado de tensiones, idas y vueltas y fuertes cruces públicos.

EL LLAMATIVO POSTEO DE WANDA NARA DEDICADO A EUGENIA TOBAL QUE PODRÍA ENFURECER A LA CHINA SUÁREZ

Tras el reciente cruce con Mauro Icardi en las redes sociales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, no fue por una pelea directa ni por una frase explosiva, sino por un posteo que despertó todo tipo de interpretaciones y que, para muchos, podría incomodar a Eugenia “la China” Suárez.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria sorprendió al dedicarle un mensaje público a Eugenia Tobal por la publicación de su libro “Esa nueva piel. Sobre la maternidad, el duelo y sus alrededores”. Wanda compartió la imagen de la portada y escribió sin vueltas: “Qué hermosa sos, Eugenia Tobal. Terminé de leer tu libro y es una belleza. Se los recomiendo”.

Si bien el mensaje parecía, a simple vista, un reconocimiento sincero, no tardaron en aparecer las sospechas. Para muchos usuarios, el elogio esconde algo más que admiración literaria y funcionaría como una indirecta directa hacia la China, con quien tanto Wanda como Tobal tienen una historia en común.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

El título del libro deja entrever que la actriz aborda uno de los momentos más dolorosos de su vida: la pérdida de un hijo, fruto de su relación con Nicolás Cabré. En ese contexto, el gesto de Wanda fue leído por algunos como una forma de reflotar viejos capítulos del pasado, con un guiño nada inocente hacia su histórica enemiga.

La historia entre Eugenia Tobal y la China Suárez se remonta a varios años atrás, cuando la actriz inició una relación con Cabré mientras él aún estaba casado con Tobal.