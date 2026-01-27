Mauro Icardi atraviesa sus últimos meses como jugador del Galatasaray, según reveló Juan Etchegoyen en las últimas horas. La información fue dada a conocer en su ciclo Mitre Live, donde el conductor aseguró que el delantero no continuará en el club turco una vez finalizado su vínculo contractual.

“Mauro Icardi no seguirá en el Galatasaray”, expresó Etchegoyen. Según detalló, fuentes directas del club le confirmaron que la renovación no avanzará debido a que su rendimiento tras la vuelta a las canchas no convenció y que, incluso, si aparece una oferta importante en este mercado, será vendido.

CÓMO ES EL FUTURO DE MAURO ICARDI

El periodista agregó que, en caso de no concretarse una transferencia inmediata, Icardi quedará libre en junio, ya que el Galatasaray no tiene intención de renovarle el contrato, ni siquiera con una reducción salarial, pese a que actualmente percibe alrededor de 10 millones de euros por año.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Además, remarcó el malestar del futbolista con las autoridades del club y una relación deteriorada que quedó expuesta tras la filtración de declaraciones internas cuestionando su estado físico.