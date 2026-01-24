Sofía Gonet -más conocida como La Reini- volvió a sacudir las redes sociales con un cambio de look tan inesperado como simbólico. Luego de lucirse durante un tiempo con el pelo oscuro, la influencer sorprendió al reaparecer rubia y acompañar las imágenes con una frase tan breve como contundente: “Hasta que un día volví”.

En las fotos que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver claramente como el rubio volvió a ser protagonista en su melena corta y con un aire renovado que muchos de sus seguidores ya identificaron como su sello personal.

El cambio no pasó desapercibido y rápidamente los comentarios se llenaron de elogios, corazones y mensajes celebrando su regreso al rubio.

Lejos de ser solo una transformación estética, la frase que eligió para acompañar el posteo dejó entrever que se trata también de una vuelta a una versión más auténtica de sí misma.

¿SE OLVIDÓ DE HOMERO PETTINATO? LA FOTO DE LA REINI CON UN FAMOSO STREAMER QUE DESPERTÓ RUMORES DE ROMANCE

Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez la protagonista es Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto a un famoso streamer, lo que encendió de inmediato los rumores de romance: ¿qué pasa con Mernuel?

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas.

Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece. ¿Simple amistad o algo más?

La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

¿Qué pasa entre La Reini y Mernuel?