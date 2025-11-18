El futuro de Mauro Icardi vuelve a encender las alarmas del mundo deportivo y del espectáculo. Mientras su situación con Wanda Nara sigue en plena ebullición y los rumores sobre la restitución de sus hijas no dan respiro, el futbolista tomó una decisión que cambia el tablero: ya estaría negociando con un club argentino.

Luego de dejar sus hijas con la madre para regresar a Estambul, después de haber recuperado el vínculo con las niñas durante su paso por Buenos Aires, trascendió que el jugador está decidido a “darle un vuelco” a la relación y entiende que vivir en Turquía complica todo, por lo que no descarta volver a instalarse en Argentina.

Aunque la audiencia con Wanda no llegó a un acuerdo, en A la tarde contaron que el delantero cedió mucho y que las próximas vacaciones y las fiestas de fin de año con las nenas, están en plena negociación.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Fue el periodista Santiago Sposato quien lanzó la bomba: “Ya arrancaron las charlas del entorno de Mauro Icardi con dirigentes de Newell’s Old Boys para 2026”, reveló.

Según explicó, el futbolista confía en obtener la restitución internacional de sus hijas, pero también sabe que necesita un plan B si la Justicia no falla a su favor. Por eso le pidió a su equipo que se acercara al club en el que él se formó.

Y eso no es todo: el proyecto estaría tan encaminado que ya habría iniciado una búsqueda de casas en Kentucky, el exclusivo barrio donde vive Lionel Messi en Rosario. Mientras en Turquía renegocia su contrato, Icardi evalúa seriamente volver al país.

DIEGO PALOMBO ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA AUDIENCIA ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: “NO ESTABAN CITADOS”

En medio de un clima cargado de tensiones y versiones cruzadas, Diego Palombo, el abogado de Wanda Nara, habló brevemente tras la esperada audiencia por la restitución de las niñas, realizada este martes y a la que sí asistió Mauro Icardi, quien incluso decidió postergar una semana su regreso a Turquía para poder estar presente y pasar más tiempo con sus hijas.

Acompañado por su abogada Elba Marcovecchio, Icardi llegó al encuentro dispuesto a avanzar en un acuerdo con su ex, mientras que Wanda optó por no presentarse en persona y delegó la representación en Palombo, quien llevó adelante una serie de reclamos en nombre de la conductora de MasterChef Celebrity, en un marco donde incluso sobrevolaron los reproches derivados de la reciente entrevista de Eugenia “la China” Suárez con Moria Casán.

A la salida de tribunales, el letrado se mostró prudente y evitó dar precisiones sobre lo sucedido durante la audiencia: “No puedo hablar chicos, perdón”, lanzó ante las cámaras de El Diario de Mariana, dejando en claro el hermetismo que rodea el caso.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Consultado sobre la versión que aseguraba que uno de los escritos presentados había sido elaborado con inteligencia artificial, el letrado lo desestimó con firmeza: “Preguntale al que lo dijo, yo no lo dije”.

Además, aclaró que la presencia de Icardi no era obligatoria: “No, no estaban citados”, respondió cuando le preguntaron si era necesario que el futbolista asistiera para tratar temas cruciales sobre las niñas.

Sin diálogo todavía con Wanda ni con el abogado Nicolás Payarola respecto a los pasos a seguir, Palombo cerró la nota confirmando que, por ahora, no hay definiciones concretas: “No tengo nada más para decir, todavía no hay una nueva audiencia”.